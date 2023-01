VIDEO. Damar Hamlin, un jucător de fotbal american, în stare critică după ce s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului

În primul sfert al jocului, Hamlin a primit o lovitură violentă la un placaj. El s-a ridicat, dar apoi s-a prăbuşit pe teren, fără să se mai ridice.

Jucătorul a primit îngrijiri medicale timp de peste 30 de minute, fiindu-i efectuat şi un masaj cardiac, potrivit postului de televiziune ESPN.

People calling me names for questioning a hit..something that happens literally hundreds of thousands of times in the #USA this year alone. If it were an excessive/harder hit than NORMAL..the refs would have called it that way. It wasn't an abnormal hit. Prayers for #DAMARHAMLIN pic.twitter.com/Us66LimGvm