VIDEO Cel puțin 17 morți și peste 120 de răniți după deraierea unui tren în Taiwan

Administraţia Căilor Ferate Taiwaneze a anunţat într-un comunicat citat de dpa că accidentul s-a produs în Suao, în provincia Yilan (est).

5 din cele 8 vagoane ale trenului s-au răsturnat, după ce locomotiva a sărit de pe şine într-o curbă şi s-a izbit de un stâlp de ciment, care a fost pe jumătate doborât, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea locală CTI.

Potrivit EFE, trenul Puyuma Expres 6432, care circula pe ruta Shulin-Taitung şi avea 310 pasageri la bord, a deraiat la ora locală 16:50 (8:50 GMT). Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului.



Răniţii au fost transportaţi la mai multe spitale din apropiere, potrivit Serviciului Naţional de Pompieri, care a anunţat că numărul răniţilor se ridică la 126.

