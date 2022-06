VIDEO - Atac cu dronă ”sinucigașă” asupra unei rafinării din Rusia, în apropiere de Ucraina

Rafinăria de petrol Novoşakhtinsk din regiunea Rostov din Rusia, la granița cu Ucraina, și-a suspendat operațiunile miercuri după ceea ce pare a fi o lovitură cu drone, a declarat, la rândul său, guvernatorul regional Vasily Golubev, pe rețelele de socializare.

El a spus că un incendiu a izbucnit în unitatea de vid a rafinăriei și că pe teritoriul rafinăriei au fost găsite fragmente din două drone.

Golubev a adăugat că focul a fost stins și nimeni nu a fost rănit. O anchetă era în curs.

Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat o dronă zburând către rafinărie, situată la doar 8 km (5 mile) de granița cu Ucraina, înainte ca o minge mare de flăcări și fum negru să se ridice pe cerul de vară.

Rafinăria din Novoșahtinsk are o capacitate anuală de 7,5 milioane de tone.

A fire broke out at the Novoshakhtinsk refinery in #Rostov region, #Russia. It looks like explosives were dropped on the plant from a drone. pic.twitter.com/JOguzEtG54