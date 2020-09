VIDEO. Un incendiu puternic a izbucnit în zona portului din Beirut, la o lună după explozia devastatoare care a ucis peste 190 de oameni

Incendiul a izbucnit în zona de duty-free a portului, creându-se o coloană imensă de fum deasupra orașului. Cauza incendiului nu a fost stabilită.

Șeful Crucii Roșii din Liban, George Kettaneh, a declarat că nu se teme de o altă explozie din cauza flăcărilor și a precizat că nu există răniți.

Aproximativ 190 de oameni au fost uciși și 6.000 au fost răniți în explozia de luna trecută, iar o zonă de lângă portul din Beirut a fost distrusă. Explozia a avut loc la un depozit de azotat de amoniu, care a fost ținut în port în condiții proaste ani de zile.

Month after a devastating explosion in #Beirut, now a large fire has been reported in the same area of the port. Cause of fire still unknown but efforts underway to extinguish the fire. No reason to panic. pic.twitter.com/N7EJWcpCqa