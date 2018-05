VIDEO. Scrisoarea naţionalei statului Peru pentru adversarele de la Cupa Mondială a devenit "virală"

Prezentându-și istoria, pasiunea și lupta constantă împotriva lucrurilor potrivnice, peruvienii şi-au avertizat adversarii din grupă (Australia, Franţa şi Danemarca) că s-au întors să facă spectacol.

“Dragă Franța/Australia/Danemarca, mă numesc Peru și mă întorc după 36 de ani. A trecut mult timp, așa că poate nu îți mai amintești de mine. Am vrut, așadar, să-ți scriu aceste cuvinte ca să-ți amintesc cine suntem. Suntem o țară frumoasă, plină de minunății uimitoare - în peisajele noastre, în cultura noastră, pe mesele noastre. Dar în tot acest timp, poporul nostru, ca și fotbalul nostru, a trebuit să joace mereu pe un teren înclinat, să lupte cu adversitățile, să înfrunte mari rivali precum clima, economia, injustiția și indiferența. Suntem un popor care se lupta cu criza înainte ca lumea întreagă să o cunoască, care știe amărăciunea înfrângerii… Pentru că în toți acești ani nu am pierdut doar puncte, am pierdut și jucători și, recent, chiar vocea noastră. Dar în ciuda tuturor acestor lucruri, 36 de ani mai târziu, mai mulți băieți ne-au amintit că, atunci când avem brațe de neclintit, când ne asumăm riscuri, când nu ne mai simțim inferiori nimănui, când suntem solidari și când ne luptăm așa cum ne-au învățat, chiar și atunci când jucăm pe teren înclinat, calea de ieșire este tot în sus. Iar pentru asta, strigătul nostru de încurajare va fi întotdeauna: HAI PERU!… HAI PERU! HAI PERU!”

Dear @Socceroos,



It will be an honor to compete against you in the @FIFAWorldCup. As you know, we have been away from the FWC for a long time, that is why we have prepared this video to remind you of who we are.



See you soon.#ArribaPeru pic.twitter.com/6xJiNojd40