VIDEO | La mulți ani, Mickey Mouse! Unul dintre cele mai iubite personaje Disney, împlinește astăzi 90 de ani

Mickey Mouse / FOTO: pinterest

Mickey Mouse, devenit de-a lungul timpuli cel mai cunoscut șoricel, a fost desenat de Walt Disney în tren, în timp ce călătorea de la New York spre Los Angeles. Numele Mickey l-a primit de la soția lui Walt Disney, căreia i s-a părut mai potrivit decât Mortimer, așa cum voia Walt.

Deși “Steamboat Willie” a fost primul desen animat sonor, Mickey nu rostea niciun cuvânt, ci doar fluiera și fredona. Un an mai târziu, Walt Disney i-a împrumutat propria voce, în filmul “The Carnival Kid”. Ulterior, vocea lui Mickey a fost asigurata de Jimmy MacDonald, Wayne Allwine și Bret Iwan.

În data de 7 martie 1932, Mickey Mouse a primit premiul Oscar.

În anul 1932, Mickey Mouse a fost protagonistul a 14 filme, stabilind un record istoric, iar animatorul a primit un Oscar special pentru crearea îndragitului personaj. Societatea Națiunilor i-a decernat un premiu pentru faptul că Mickey apropie popoarele și culturile din toată lumea.

Pe 15 ianuarie 1940, apare primul scurtmetraj cu Mickey Mouse, “Fantasia”, bazat pe poemul simfonic al compozitorului Paul Dukas “Ucenicul vrăjitor”.

Urmează alte scurtmetraje: “Fun and Fancy Free” (1947), “Cine vrea pielea lui Roger Rabbit/ Who Framed Roger Rabbit” (1988), “Dingo and Max” (1995).

În 1955, Mickey Mouse, devenit mascota studiourilor Disney și inaugurează primul parc tematic creat de Walt Disney, în Anaheim, California.

Silueta lui Mickey Mouse, pe suprafața planetei Mercur

Când cei de la NASA au privit una dintre cele 100.000 de imagini realizate de racheta Messenger au sesizat cum craterele formau împreună imaginea celebrului personaj Disney, Mickey Mouse.

