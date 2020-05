VIDEO | 29 mai, Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii. Tema din acest an: Femeile în menținerea păcii

În fiecare an, la 29 mai, se sărbătorește Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a Păcii (International Day of UN Peacekeepers), cunoscută ca Ziua Internațională a Căștilor Albastre. Tema din acest an este „Femeile în menținerea păcii”, pentru a sublinia rolul important al femeilor în operațiunile desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite.