Extaz și agonie, așa un primit britanicii primele rezultate ale scrutinului. Conservatorii au jubilat după ce alegătorii le-au oferit o victorie istorică: o majoritate clară în parlament și cel mai bun scor de la Margaret Thatcher, din 1987.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: "Acest guvern conservator naţional a obţinut un nou mandat puternic. Să facem Brexitul! Şi nu doar asta, dar şi să unim această ţară, să o ducem înainte şi să ne concentrăm pe priorităţile britanicilor."

O prioritate este Brexitul, care se va produce pe 31 ianuarie, iar pe plan intern sistemul național de sănătate. Încă din prima alocuțiune, Johnson a spus că Marea Britanie va angaja 50 de mii de noi asistente, șase mii de medici și are în plan să construiască 40 de spitale.

De cealaltă parte, "manifestul speranței", cum s-a numit programul laburiștilor, nu a fost pe placul britanicilor care le-au administrat a patra înfrângere electorală consecutivă. Și nu oricum: cu cel mai slab scor înregistrat după 1935.

Jeremy Corbyn, liderul laburiştilor: "Vreau să fiu foarte clar că nu voi mai conduce partidul în următoarele alegeri generale. Voi discuta cu colegii să ne asigurăm că există un proces de reflecţie asupra acestui rezultat şi asupra politicilor pe care partidul le va promova de acum înainte."

Jeremy Corbyn vrea să rămână temporar la conducerea partidului pentru digerarea rezultatului, dar deja mulți colegi îi cer demisia.

Un cutremur politic, așa descris Johnson aceste alegeri, iar printre primii care au reacționat a fost Donald Trump: O victorie uriașă pentru Boris, a scris președintele pe Twitter și a și dat tonul unui viitor acord comercial mai mare și mai bun decât cel avut de britanici cu UE.

Este evident că scrutinul de ieri a fost un vot despre Brexit și respectarea voinței populare din 2016: cine l-a dorit și susținut, a câștigat, cine nu, a pierdut.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!