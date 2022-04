Corespondenta din Franta EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Emmanuel Macron este primul preşedinte francez reales în ultimii 20 de ani. A fost o victorie convingătoare, cu peste 58% din voturi, dar Marine Le Pen, candidata extremei drepte, a obținut mai multe voturi ca niciodată. Macron a dat asigurări că va fi președintele tuturor și de acum francezii vor fi mai uniți și mai puternici, în timp ce Le Pen consideră că rezultatul în sine reprezintă o victorie remarcabilă.

Macron era, în 2017, când a fost ales pentru prima dată preşedinte, speranţa echilibrului politic pentru francezi. Apoi au început să se rostogolească problemele. Protestele de stradă, pandemia, războiul din Ucraina sunt doar câteva dintre provocările pe care le-a avut de înfruntat.

Emmanuel Macron are un program electoral centrat pe continuarea proiectului său de reforme sociale, economice, ecologice și pe întărirea relațiilor internaționale ale Franței și creșterea rolului Uniunii Europene.

În cei 5 ani de mandat, Emmanuel Macron a traversat multe crize. Mișcarea « vestelor galbene », o mișcare socială pornită de la creșterea taxelor pentru combustibili, a generat ample proteste de stradă care de multe ori au degenerat în violențe.

Criză sanitară a fost un alt moment care i-a marcat mandatul. Au fost 3 perioade de carantină, numeroase restricții, contestarea permisului sanitar și apoi a pașaportului de vaccinare.



În plan internațional, războiul din Ucraina a început în mandatul său. Au fost numeroase convorbiri între președintele francez și liderul de la Kremlin, Vladimir Puțin în încercarea de a opri conflictul. De asemenea, Emmanuel Macron a menținut permanent dialogul cu Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei.

Declarația lui Macron, după rezultatul alegerilor prezidențiale

Le mulțumesc tuturor francezilor care în primul, apoi în al doilea tur, mi-au acordat încrederea pentru a continua proiectul pentru o Franță mai independentă, o Europă mai puternică și prin investiții și schimbări profunde, să continuăm să facem progrese concrete pentru fiecare, eliberând creativitatea, inovarea în țară noastră și pentru a face din Franța o mare națiune ecologică. Știu că unii compatrioți au votat pentru mine nu pentru a-mi susține ideile, ci pentru a le opri ascensiunea celor ale extremei drepte.

Suntem mai hotărâți ca niciodată și dorința noastră de a-i apăra pe francezi e și mai puternică. Nu am niciun resentiment sau dorință de răzbunare. Am fost de mii de ori îngropați și de mii de ori am trecut prin situații în care ni se prevedea dispariția sau era dorită. În această înfrângere, nu pot să mă opresc sî nu simt o formă de speranță. Rezultatul alegerilor constituie pentru liderii francezi și cei europeni mărturia unei mari sfidări a poporului francez la adresa lor care nu poate fi ignorată și mărturia unei aspirații comune către o mare schimbare.

