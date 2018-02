La mulți ani, Victor Rebengiuc! EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am vrut să joc în seara asta - e un cadou pe care mi l-am făcut mie însumi", a spus Victor Rebengiuc pe scena Teatrului Național.

"Am vrut să fiu alături de colegii mei pe care îi iubesc foarte tare. Îmi place rolul ăsta, am vrut să-l joc de ziua mea, îmi place piesa, îmi plac regizorii care au pus piesa în scenă, îmi plăceți dumneavoastră și am vrut să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră această cantitate de ani. Nesperată din punctul meu de vedere, nu m-am gândit niciodată că am să pot să ajung până aicea, dar dacă am ajuns, acuma am zis 'Hai să joc' ", a adăugat marele actor.

La 85 de ani, Victor Rebengiuc e în mare formă artistică. În afară de spectacolele de la Bulandra, a avut recent două succese la Naționalul bucureștean, în "Umbre" în regia lui Vlad Cristache și în "Regele Moare", în regia cuplului Andreea și Andrei Grosu.

În ambele joacă alături de soția lui, Mariana Mihuț.

Rămân de neuitat rolurile făcute de Victor Rebengiuc în spectacolele lui Liviu Ciulei. O montare de referinţă e "O scrisoare pierdută", iar în film consacrarea a venit în 1964, cu "Pădurea spânzuraților".

Au urmat "De ce trag clopotele, Mitică?", "Moromeţii", "Niki Ardelean, colonel în rezervă", "Medalia de onoare".

Regizorul Lucian Pintilie mărturisea la un moment dat că Victor Rebengiuc e cel mai mare actor cu care a lucrat vreodată.

