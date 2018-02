Ultima Ediție: Victor Ponta, despre legile justiției și dosarul Microsoft EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Victor Ponta a declarat în exclusivitate la TVR că dosarul Microsoft a fost unul politic, care nu trebuia deschis, iar șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a comportat ca un politician.

"Dosarul Microsoft a fost un dosar politic de la început. Nu trebuia deschis. Doamna Kovesi și-a făcut reclamă, ca un politician. V-a păcălit. Eu am semnat nota de control, care a fost înaintată către DNA în 2013, privind Microsoft. Am semnat-o, am citit înainte ce era în ea, și erau niște nereguli legate de 2009 - 2010. De ce am făcut asta? Că venea și la mine să prelungesc contractul. Și am zis: Băi, stați așa! ia vedeți! Doamna Kovesi a luat aia, a pitit-o sub masă și după aia a zis 2004 - de ce? Că erau pesediști - Andronescu, Atanasiu. După care, la fiecare bilanț vă spunea cum luptă cu Microsoft. Cine răspunde pentru asta?" - spune fostul premier Victor Ponta.

Prin cele trei legi ale justiției adoptate până acum, nu se asigură mai mult independența judecătorilor

Fostul premier este de părere că legile alianța PSD-ALDE nu a făcut, în privința justiției, ceea ce a promis în campanie electorală din 2016 - și anume stoparea abuzurilor și asigurarea independenței justiției.

Victor Ponta crede că legile justiției nou adoptate nu asigură independența judecătorilor: "În România, după 2015 în mod special, pentru că procurorii erau independenți oricum, de mult timp, s-au făcut niște abuzuri evidente - de la Rușanu, care a fost luat de la ASF și achitat definitiv și irevocabil, la șeful Direcției Anti-Fraudă, săltat de DNA Ploiești, Portocală, achitat definitiv și irevocabil; zilele trecute am văzut o decizie a judecătorilor Înaltei Curți, care spun așa: 'Băi, DNA, l-ați luat pe procurorul general al României, pe Nițu, că mergea cu girofar și ați comis un abuz. Nu faceți nimic'. Nenumărate... S-au schimbat guverne. Și atunci, PSD-ALDE a spus așa: Trebuie să oprim abuzurile. Trebuie să păstrăm independența justiției - justiție însemnând judecători, din punctul meu de vedere. [...] Noi am zis așa în 2016: O să oprim abuzurile - procurorii vor lua în continuare pe corupți, pe cei care greșesc și îi acuză, și judecătorul decide. Eu am crezut în chestia sta, am făcut-o din tot sufletul.... Au trecut alegerile. S-a obținut un rezultat foarte bun. Unul din motivele rezultatului electoral a fost și ăsta, că mulți oameni au zis: Băi, gata cu abuzurile. Ce s-a întâmplat? În ianuarie (2017, n.r) apare ordonanța 13, care nu rezolva problemele de abuzuri, rezolva problema domnului Dragnea cu acel dosar pe care-l are. A trecut un an de zile, s-a trecut prin parlament cu niște legi care nu schimbă nimic. [...] Ideea nu este că-i luăm pe procurori de la Iohannis, sau cum îl cheamă pe președinte, nu contează - îi luăm de la președinte și-i ducem la șeful de partid, la guvern. Adică, de ce să am mai multă încredere în șeful de partid? Ideea e, într-adevăr, să le asiguri independența. Prin cele trei legi adoptate până acum, nu se asigură mai mult independența judecătorilor."

Una singură dintre legile justiției e bună, spune Victor Ponta - cea cu trecerea Inspecţiei Judiciare de la CSM la Ministerul Justiției. Fostul premier explică și de ce: "Pentru că se întâmplau abuzuri. Adică un judecător care venea și dădea o achitare într-un doar al DNA, a doua zi DNA îi făcea dosar. Asta e foarte bună. Dar restul e... abureală."

