Victor Negrescu: Vrem un adevărat consens naţional în jurul Preşedinţiei României la Consiliul UE

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu

“România este pregătită pentru a prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Spun acest lucru cât se poate de clar, în contextul în care acest lucru se bazează pe anumite fapte şi elemente concrete care au fost realizate. Suntem pregătiţi din punct de vedere politic, pentru că priorităţile noastre pentru Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene au fost susţinute în unanimitate în Parlamentul României, în comisiile de resort, încă din luna mai a acestui an. În contextul acesta, subliniez încă o dată faptul că în jurul proiectului Preşedinţiei noastre la Consiliul Uniunii Europene avem un consens, un consens larg, pe care ni l-am dori să fie un adevărat consens naţional”, a declarat Victor Negrescu la "Forumul democraţiei europene", eveniment organizat de Biroul Parlamentului European în România, care a cuprins şi lansarea campaniei instituţionale de promovare a importanţei participării la alegerile europene din 26 mai 2019.

Ministrul a adăugat că, de asemenea, există pregătite pentru preluarea acestei Preşedinţii toate elementele logistice. "Avem o agendă de evenimente, aproape 300 de evenimente (...), cu sălile care vor găzdui acele evenimente, cu detaliile tehnice, cu responsabilii pe fiecare eveniment. Avem un logo, avem un motto, avem identitatea vizuală, avem toate aceste aspecte definite", a spus Negrescu.



Ministrul a subliniat că România are "o prezenţă consistentă" la Bruxelles.



"România exercită, deja, acest rol de Preşedinţie din umbră sau de viitoare Preşedinţie, participând la grupurile de lucru de la Bruxelles sau din alte zone ale Europei într-o manieră consistentă, exact prin cei care vor face acest lucru pe perioada mandatului nostru. Sunt pregătiţi peste 1.500 de experţi formaţi şi pregătiţi în acest sens", a menţionat Negrescu.



El a reamintit şi principalele provocări pe care le va avea de gestionat România: Brexit, dezbaterea despre viitorul buget european, discuţiile referitoare la alegerile pentru Parlamentul European şi formarea Comisiei Europene, la viitorul Uniunii Europene, la Summitul de la Sibiu, dar şi alte reuniuni importante pe care urmează să le găzduiască România.



Negrescu a evidenţiat importanţa prezenţei la vot a tinerilor la alegerile pentru Parlamentul European din 2019, dar a punctat şi faptul că este la fel de importantă implicarea acestora în perioadele dintre scrutinuri.



"Dacă vrem să schimbăm ceva în programul Erasmus, prima regulă e să participaţi la consultările pe care le organizează Comisia Europeană (...) Pentru că, da, legislaţia europeană influenţează în mare măsură legislaţia naţională, două treimi din legile naţionale sunt influenţate de decizii europene", a exemplificat Negrescu.



Legat de implicarea tinerilor la votul din 26 mai 2019, au avut luări de poziţie europarlamentarii Marian-Jean Marinescu (PPE), iar din partea S&D - Răzvan Popa şi Claudia Ţapardel.



Marian-Jean Marinescu a punctat că absenţa la vot într-un număr însemnat a tinerilor la alegerile europene precedente reprezintă un lucru "foarte rău".



"Europa este prezentul şi va fi şi viitorul în ciuda unor încercări din diverse interese şi motive să se cam strice acest viitor, însă va rămâne Europa pentru că este singura posibilitate de a face faţă provocărilor viitoare şi asta înseamnă dumneavoastră (tinerii - n.r.), pentru că dumneavoastră sunteţi cei care veţi trăi în Europa şi veţi profita de această Uniune, care a adus foarte multe beneficii cetăţenilor care trăiesc aici. Aşa că, repet şi eu rugămintea: veniţi la vot, duceţi-vă la vot, votaţi ce credeţi dumneavoastră că vă reprezintă cel mai bine, dar spuneţi şi la toţi ceilalţi să vină la vot!", a spus eurodeputatul PPE.



La rândul său, eurodeputatul S&D Răzvan Popa subliniat că o prezenţă semnificativă la alegerile europarlamentare de anul viitor va bloca ascensiunea partidelor extremiste.



"Printre altele, democraţia înseamnă să respecţi votul dat pe o majoritate. Sigur că este foarte important şi vă încurajez şi eu să mergeţi la vot. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în alte state din Europa, din cauza absenteismului ajung în puncte cheie, zone din eşichierul politic aflate la extremă, fie că vorbim de extrema dreaptă, fie că vorbim de extrema stângă. Ceea ce e foarte periculos pentru proiectul european, la care cu toţii ţinem şi pe care îl sprijinim şi ne dorim să continue şi să se îmbunătăţească. Însă, partea de comunicare, partea de relaţionare între politicieni, între instituţiile europene şi cetăţeni poate că ar trebui mult îmbunătăţită, în aşa fel încât trendul pe care-l vedem că se întâmplă în alte state şi care are efecte din ce în ce mai puternice să se oprească", a declarat Răzvan Popa.



Eurodeputatul S&D Claudia Ţapardel a militat pentru un vot pentru viitor.



"Haideţi să votăm "pentru", să venim la vot pentru o construcţie, nu împotriva cuiva sau a ceva, ci pentru o construcţie de viitor, fie că vorbim de Parlamentul European, fie că vorbim de planul naţional", a spus Claudia Ţapardel.



În cadrul conferinţei, Stephen Clark, director de comunicare în cadrul Parlamentului European, a prezentat campania PE de promovare a importanţei participării la alegerile europene din 26 mai 2019 - "De data asta votez" -, care se va desfăşura pe două paliere: cel clasic, prin media şi dezbateri ale candidaţilor, şi unul nou, prin care fiecare cetăţean va putea să se înscrie online ca voluntar şi să participe la evenimentele legate de campanie din oraşul său.



A fost marcată şi încheierea celei de-a IV-a ediţii a proiectului "Promotori pentru democraţie europeană", prin acordarea mai multor premii unora dintre tinerii participanţi la proiect. La "Forumul democraţiei europene", desfăşurat în Aula Magna a ASE Bucureşti, au participat 200 de tineri din întreaga ţară.

