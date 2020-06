Spatiul Schengen revine pe agenda europeană EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Discuțiile la nivel european s-au intensificat mai ales în ultima perioadă, când tot blocul european a trecut prin cea mai mare criză de după cel de-al Război Mondial.

Despre această rezoluție votată în Parlamentul European, dar și despre banii din bugetul multianual a vorbit la TVR europarlamentarul Victor Negrescu.

“Această rezoluție este foarte importantă, pentru că, practice, reiterează mesajul de sprijin din Parlamentul European. Noul legislativ European susține această nevoie ca România, Bulgaria și Croația să intre în spațiul Schengen. Or, acest lucru nu rezolvă problema. Au mai fost rezoluții și în trecut. Chiar în mandatul precedent am inițiat o astfel de rezoluție. Am adunat chiar 50.000 de semnături la momentul respective, tocmai pentru a presa în această direcție. Trebuie să ne raportăm și la prezent. Spațiul Schengen se află într-un proces de reformă. Și dacă noi nu vom presa în perioada următoare pentru a intra, riscăm să mai ratăm un moment”, a precizat Victor Negrescu.

Despre ce înseamnă spațiului Schengen și ce beneficii ne aduce, a vorbit și europarlamentarul Gheorghe Falcă:

“În primul rând, vorbim de libertatea de circulație, atât a cetățenilor cât și a mărfurilor pe toate sistemele de transport – rutier, cale ferată, aerian, naval. Suntem foarte interesați să intrăm în acest spațiu Schengen. De fapt, îndeplinim condițiile din 2011. (...) Marea greșeală a anului 2012, în momentul în care se preconiza că intrăm, în primă fază, cu frontierele aeriene și cu zona de porturi, s-a suspendat președintele. În acel moment, a apărut discuția că MCV-ul condiționează intrarea în zona Schengen”.

Cine nu ne vrea în Schengen?

Victor Negrescu: “Când am fost ministru, am convocat grupul de lucru care se ocupa de aderarea noastră la spațiul Schengen. El nu mai fusese convocat de patru ani. După ce am plecat din funcția de ministru, nu a mai fost convocat din nou. Avem, practice, un blocaj la nivelul autorităților naționale. Nu avem o strategie coerentă în acest sens. Eu cred că asta ar trebui să fie prioritatea absolute pentru România. Nu putem spune că doar Olanda nu ne vrea. Dacă Germania și Franța sunt de acord, vor urma și celelalte state”.

Gheorghe Falcă: “Olanda are în programul lor guvernamental aprobat în parlament, o frază în care spun că ei nu vor accepta intrarea în Schengen până când România nu va îndeplini condițiile MCV-ului. Noi am ajuns la un moment să îndeplinim cam 80-90% din condiții. Mai trebuia puțin să facem un pas mare în 2016”.

