Viceprimarul Sectorului 3 al Capitalei, scos cu poliţia dintr-o unitate de învățământ. Lucian Judele susține că a vrut să filmeze condițiile în care elevii învață, dar directorul școlii îl acuză că ar fi intrat peste copii în baie

Lucian Judele, viceprimarul USR din Sectorul 3, spune că a primit mai multe reclamaţii de la părinţii copiilor care învaţă la Şcoala Gimnazială Mexic. Şi prin acea filmare a vrut să atragă atenţia asupra faptului că şcoala este încă în renovare, iar elevii sunt puşi în pericol.

Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3 al Capitalei: Sunt cabluri, sunt prize scoase, muncitori care trec cu flexul, cu picamărul, cu ce mai trec ei pe-acolo, muncitorii au bocanci, au cască, au mănuşi, copiii nu au. Am ajuns acolo, m-am legitimat la poliţistul local, poliţistul local l-a chemat pe domnul director. Împreună cu domnul director am făcut un tur al curţii şi, după, un tur al şcolii. Eu am început să filmez, între timp el a primit un telefon şi şi-a schimbat dintr-o dată atitudinea şi a început să vină la mine, să-mi izbească uşile în faţă să opresc filmarea. A venit poliţia, eu am ieşit de-acolo din baie, poliţia m-a legitimat, le-a spus ce s-a întâmplat, am spus hai să mergem la secţie.

La Secţia 23 de Poliţie, susţine viceprimarul, nu a fost acuzat de nimic, însă i s-a oferit posibilitatea să depună o plângere împotriva directorului şcolii. Acesta din urmă are o variantă complet diferită a celor întâmplate.

Lucian Iulian Fota, directorului Școlii Gimnaziale Mexic: Poliţistul local m-a sunat pe mine şi mi-a spus că e un domn de la primărie, Lucian, care vrea să intre în şcoală. Am purat o discuţie în curtea unităţii, i-am explicat despre stadiul lucrărilor, după care ne-am luat la revedere şi dânsul s-a îndreptat către poartă. După un anumit timp, poliţistul local vine şi-mi spune vedeţi că domnul a urcat în şcoală şi a început să filmeze. În momentul în care eu am ajuns, dânsul era în apropierea grupului sanitar. I-am explicat că nu are voie să filmeze, dânsul a zis că face doar un live şi a intrat în grupul sanitar. ( n.r. întrebare: Erau copii?) Erau două fetiţe în cabine şi doi băieţi.

Școala Gimnazială Mexic este în renovare din această vară. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a anunțat că se execută lucrări similare în zeci de corpuri de clădire de la 41 de unități de învățământ din sector.

