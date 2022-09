Vicepreşedinta Statelor Unite Kamala Harris va pleca într-un turneu asiatic de strângere a relaţiilor cu aliaţii

Kamala Harris

"Această călătorie are trei obiective. În primul rând, desigur, pentru a aduce un omagiu acţiunii prim-ministrului Abe şi pentru a sprijini poporul japonez îndoliat de asasinarea sa. În al doilea rând, pentru a reînnoi angajamentul Americii pe lângă aliaţii noştri într-un mediu de securitate din ce în ce mai complex. În cele din urmă, pentru a aprofunda legăturile noastre în regiunea indo-pacifică", a declarat vineri un înalt oficial din administraţia sa într-o conferinţă de presă.



Kamala Harris va sosi luni la Tokio, unde se va întâlni cu premierul Fumio Kishida, care va primi apoi la cină întreaga delegaţie americană. Marţi, vicepreşedinta SUA se va întâlni cu premierul australian Anthony Albanese, apoi cu premierul sud-coreean Han Duck-soo, după care va participa la funeraliile fostului premier asasinat în iulie.



Miercuri, Kamala Harris se va întâlni cu producătorii japonezi din sectorul semiconductorilor în care va lăuda meritele unui plan major de investiţii publice lansat în acest domeniu de americani, apoi va merge la baza navală americană de la Yokosuka.



Joi, vicepreşedinta americană va călători la Seul pentru o întâlnire cu preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol. Acesta s-a trezit sub tirul criticilor după ce a făcut observaţii derogatorii la adresa congresmenilor americani fără să ştie că acestea sunt înregistrate, în contextul în care SUA sunt principalul aliat al Coreei de Sud. Kamala Harris îşi va încheia turneul cu o întâlnire cu femei sud-coreene care fac pionierat în domeniul economic.



Vizita are loc pe fundalul tensiunilor crescute dintre Washington şi Beijing din cauza Taiwanului şi a ameninţării unui test nuclear din partea regimului nord-coreean. Un alt aspect important de menţionat al acestui turneu este politica economică a preşedintelui Joe Biden, care doreşte să impulsioneze industria şi producţia americană acasă, ceea ce provoacă îngrijorare în rândul multor companii asiatice.

