Este al treilea termen în acest proces. Acum o lună, Paul Stănescu declara că va demisiona din funcție dacă va fi inculpat în acest dosar.

Vicepremierul a ajuns, joi dimineață, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu a făcut declarații la intrarea la audieri.

Astăzi se discută cererea DNA de redeschidere a a unui dosar. El este anchetat pentru perioada în care era șef al ICJ Prahova, când ar fi finanțat ilegal o echipă de fotbal.

"Toată viața mea am respectat legea și nu am luat de la nimeni un vârf de ac. Nu aștept decât ca toată lumea să respecte legea (...) Îmi mențin declarația pe care am dat-o. Dacă voi fi inculpat îmi dau demisia din Guvernul României", a spus Paul Stănescu la ieșirea de la audieri.

