Vicepremierul Ucrainei avertizează că Rusia plănuiește de Crăciun atacuri asupra bisericilor din regiunile ocupate

Rusia plănuiește să lanseze "atacuri teroriste" în biserici, a declarat Vereshchuk, fără să furnizeze alte detalii, dar i-a îndemnat pe cetățeni să fie atenți și, pe cât posibil, să nu meargă în locuri unde se adună mulți oameni.

"Există informații că rușii pregătesc atacuri teroriste de Crăciunul ortodox, în bisericile din teritoriile ocupate temporar", a subliniat ea, citată de The Guardian.

O sursă de informații deschisă (OSINT) a raportat că a primit mai multe ponturi despre astfel de atacuri care ar putea avea loc în bisericile ortodoxe din Donețk și din alte teritorii ocupate, cu scopul de a da vina pe autoritățile de la Kiev, a transmis publicația The Kyiv Independent.

⚡️ Ukraine's Deputy PM Iryna Vereshchuk warns of Russians planning to attack churches in occupied territories during Christmas service.



A Ukrainian OSINT group also reported getting tip-offs about such attacks, supposedly meant to frame Ukraine as an aggressor.