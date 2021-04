"Vlad Voiculescu este cea mai bună soluție pe care în coaliție o avem în momentul acesta pentru Ministerul Sănătății", a subliniat marți seară, la România 9, vicepremierul Dan Barna. Liderul USR a subliniat că "foarte puțini din acest guvern și din clasa politică ar fi rezistat la atacurile mizerabile care i se fac și la vânătoarea revoltătoare de care are parte". Barna declarase luni, în contextul unor discuții mai largi din coaliție, că Vlad Voiculescu "nu este perfect, nu este un diamant în ceea ce înseamnă managementul sistemului de sănătate".

"Este un om potrivit la locul potrivit. Nu e perfect. Ceea ce am spus, de fapt ăsta e sensul - când vorbești de diamant, nu, e maximul de duritate", a precizat Dan Barna la TVR.

"Nu este perfect, cum niciunul dintre noi nu suntem. Nu știu în această guvernare vreun ministru să spun 'dom'le, îl pui icoană și îți faci cruce în fața lui'. Dar este o echipă mult peste ce a avut România de mult timp în guvernare și este o echipă care și-a asumat să facă această reformă. Mă întrebați ce cred despre Vlad? Vlad este un om care e sub o presiune extraordinară de 3 luni de zile. E un om grozav pentru faptul că foarte puțini din acest guvern și din clasa politică ar fi rezistat la atacurile mizerabile care i se fac și la vânătoarea revoltătoare de care are parte", a adăugat Barna.

Întrebat de realizatorul emisiunii România 9, Ionuț Cristache, "ce are lumea" cu Vlad Voiculescu, Barna a răspuns: "Păi are, pentru că în Sănătate este un sistem nu doar căpușat și corupt de ani de zile, este un sistem în care s-au osificat niște tectonice, niște zone de interes pe care Vlad tocmai începe să le deranjeze. Și atunci normal că este un entuziasm general - hai să scăpăm de Vlad Voiculescu și să găsim poate, unul mai... (...). Tocmai a lansat concursul la Casă, pentru casele județene (de asigurări de sănătate n.r.). (...) Nu nemaivăzut, dar acolo știm foarte bine, acolo sunt banii din sănătate, o mare parte dintre ei, nu se bucură nimeni din sistem de lucrul acesta. Adică sunt direcțiile de reformă pe care Vlad și le-a asumat în ceea ce înseamnă concursurile, în ceea ce înseamnă lista de medicamente compensate și lista de, stați că am și notat aici, medicamente esențiale, pardon, deci sunt toate aceste lucruri de care toată lumea care se ocupă pe bune de sănătate le știe ca necesare, dar care, ce să vezi, de ani de zile nu se întâmplă și nu se atinge nimeni de ele. Brusc, cum cineva începe să facă pași într-o direcție devine, ce să vezi, inamicul public numărul 1".

Barna a admis că este nevoie de un volum de comunicare mai mare.

"În lupta cu pandemia, care asta e tema pe bune pentru România astăzi - lupta cu pandemia, Vlad e vârful de lance. Asta e realitatea. Când sunt zece mii de lupe pe tine, când dacă ai stat pe un fotoliu și n-ai avut o mască pe față, tanaaa, fotografii, sancțiune, amendă, corect, nu-l apăr, doar spun, în momentul - eu sunt gata să fac pariu că oricare altă personalitate politică din România dacă ar sta cineva geană pe persoana respectivă, ar găsi momente de neatenție sau de scăpare. E foarte clar. Dar când ești sub radar, la propriu, big sub radar, evident că apar mult mai multe oportunități de contestat. Până la urmă despre asta vorbim. Și ne întoarcem la metafora despre care m-ați întrebat - nu e un om perfect. Și nu e nimeni perfect. (...) Dar este un om care și-a asumat o luptă, și-a asumat o povară pe care foarte puțini ar fi putut s-o ducă", a subliniat Dan Barna.

"Vlad nu este o soluție de avarie, Vlad este o soluție, este o variantă prin care în sănătate se vor mișca niște lucruri", a mai arătat președintele USR.

