Via Transilvanica, lansat oficial în 8 octombrie; va fi primul traseu de lungă distanţă din România

Via Transilvanica

Lansarea va avea loc printr-un eveniment care va avea loc la Alba Iulia, oraş unde a fost şi lansarea simbolică a proiectului în Anul Centenarului Unirii, în iunie 2018.



"Via Transilvanica ajunge la final după o perioadă de 4 ani şi jumătate, ani ce se numără în kilometri, judeţe, regiuni, borne şi paşi. Fraţii Uşeriu, împreună cu echipa Tăşuleasa Social, au lucrat la amenajările acestui traseu, ce înfrăţeşte Putna de Drobeta-Turnu Severin, urmând ca luna viitoare, pe 8 octombrie, să lanseze oficial traseul în întregime. Odată cu această lansare, Via Transilvanica va deveni oficial primul traseu de lungă distanţă din România, care traversează ţara în diagonală, din nord-est, până în sud-vest la Dunăre. Astfel, ţara noastră se va alătura ţărilor care au trasee celebre care generează milioane de turişti anual", se menţionează într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.



Odată cu finalizarea amenajării traseului şi lansarea tronsonului din Alba, pe data de 8 octombrie va avea loc, astfel, şi deschiderea oficială Via Transilvanica. Evenimentul se va desfăşura în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia şi va cuprinde un târg, ateliere, expoziţii şi concerte.



După deschiderea târgului din Piaţa Cetăţii şi lansarea tronsonului judeţul Alba va urma un concert Ada Milea şi Bobo Burlăcianu, după care ambasadorii proiectului şi personalităţi celebre ce susţin proiectul vor semna ultimele borne kilometrice.



Printre ambasadorii şi susţinătorii proiectului Via Transilvanica se numără, potrivit comunicatului, Marcel Iureş, Marius Manole, Andreea Esca, Pavel Bartoş, Dragoş Bucurenci, Amalia Enache, Horia Tecău, William Blacker, Mihaela Miroiu, Charlie Ottley, Nicolae Al României, Alina Maria de Roumanie, Toma Coconea, Tibi Uşeriu, Eduard Schneider, Mirela Pop, Mircea Bravo, Ion Barbu, Andi Moisescu, Ada Milea etc.



Ulterior, vor fi proiecţii şi prezentări în Muzeul Principia din Piaţa Cetăţii, precum şi lansarea de carte "Via Transilvanica", de Voicu Bojan.



Seara, va fi inaugurarea oficială a traseului Via Transilvanica, moment urmat de un concert susţinut de Urma, Viţa de Vie şi Subcarpaţi.



"Până în prezent, Via Transilvanica a adunat turişti de ordinul miilor, atât români, cât şi străini, încă din faza de construcţie a traseului", se arată în comunicat.



Pentru a marca finalizarea tronsonului din Alba şi deschiderea oficială a traseului în întregime, fraţii Alin şi Tibi Uşeriu au plecat pe traseu, ei propunându-şi să parcurgă, pentru prima dată, drumul în întregime, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, urmând să ajungă pe data de 6 octombrie la Alba Iulia.



"Alin Uşeriu a plecat singur pe traseul la începutul lunii august, iar Tibi a pornit cu o echipă de 10 oameni, la începutul lui septembrie. Astfel, cel din urmă se află în prima alergare organizată pe Via Transilvanica. Dacă la început alergau alături de Tibi 10 persoane, acum au rămas doar jumătate care vor duce drumul până la final. Tibi îl va ajunge pe Alin din urmă în ultima zi de traseu şi o vor parcurge împreună, de asemenea, alături de doi biciclişti, Sergiu Pâca şi Traian Deleanu, care şi ei fac traseul integral", precizează sursa citată.



Via Transilvanica este un proiect al organizaţiei Tăşuleasa Social, care desfăşoară acţiuni cu caracter educaţional, social, de mediu, cultural.



"Scopul Via Transilvanica este de a reinventa turismul (din zona rurală) a României, de a facilita accesul călătorilor la comunităţile de pe traseu şi la poveştile lor, ajutându-le să se dezvolte în mod sustenabil şi responsabil", se mai arată în comunicat.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI