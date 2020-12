Viața după vaccin sau pentru câte schimbări suntem pregătiți?

Va exista viață după vaccinare. O așteptăm cu toții cu sufletul la gură, încă nu foarte optimiști, după un an pe care avem senzația că l-am pierdut.

Vaccinul va veni mai devreme sau mai târziu și probabil că vom călători umblând după noi cu un pașaport de vaccinare sau un document similar, idée déjà anunțată și de Organizația Mondială a Sănătății.

Este evident că această perioada de pandemie va trece, probabil peste câteva luni. Dar cum va fi viața după vaccin este greu să ne dăm seama.

Va exploda consumul sau ne-am învățat să stăm acasă?

Psihologii spun că oameni vor încerca după pandemie să își trăiască viața la maxim, să recupereze anul pierdut. Mai mult, sunt multe voci care prevăd că vor mai există astfel de crize, un argument în plus să trăim cât mai intens după atâtea frustrări acumulate și cu teama că ar mai putea urmă și alte perioade similare.

Doar că previziunile psihologilor au nevoie de o susținere economică. Pentru că practic a trăi intens după pandemie înseamnă o creștere a consumului. Soluție ideală pentru a regenera o economie aflată într -o recesiune evidentă. Creșterea consumului înseamnă însă că oamenii ar trebui să aibă bani pe care să îi poată cheltui și astfel să aducă o infuzie de capital în industrii puternic afectate cum sunt cele ale turismului, restaurantelor sau hotelurilor, a serviciilor în general.

Banii să vină însă de unde? Pamdemia a adus cele mai mari rate ale șomajului din ultimii ani în toată lumea, iar oamenii – chiar angajați parțial sau în șomaj temporar - au din ce în ce mai puțin bani. Mai mult, îi păstrează pentru supravieturie și nu mai cheltuie riscant.

Tot psihologii avertizează că suntem mult mai nervoși, mai impulsivi, că am dobândit anxietăți puternice în toate aceste perioade de izolare și de frică de a nu fi contaminați. Dacă am circula în zonele din Europa unde nu există carantină, am vedea la fel de puțini oameni pe stradă aproape ca și în locurile cu “lock down” oficial. Pe de o parte din cauza fricii adânc înrădăcinate de contaminare, iar pe de altă parte din cauza situației financiare tot mai grea, oamenii nemaipermitandu-și să iasă la fel de des la restaurant sau să cheltuiască pentru divertisment.

Economiile este clar că vor mai merge o perioada în sensul descendent, probabil vor deveni mult mai dirijate și susținute de guverne, la doar câțiva ani după succesul extinderii piețelor libere și înlăturarea regimurilor cu grad ridicat de control.

Multe întrebări și puține răspunsuri. Partea bună este că guvernele au învățat să coopereze și să acționeze pe baza unor strategii și proceduri comune. Dacă aceste strategii au fost eficiente sau suportabile pentru populație, este altă discuție.

Ne așteptăm la o perioada interesantă. Sau poate este mult spus așteptăm, pentru că este greu să estimăm cum va arată lumea în 2021, după un an de pandemie.

Ce se va întâmpla cu piața muncii după ce ne-am obișnuit unii dintre noi să lucrăm de acasă? Se vorbește despre salarii cu 20 la sută mai mici pentru cei care lucrează de acasă. Dar e posibil ca această măsură să fie convenabilă în unele cazuri, dacă reușim să generăm un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală.

Sistemele de sănătate vor arată cu siguranță diferit după impactul anului 2020. Probabil oamenii vor avea mai multă grijă de sănătate și nu vor mai ajunge la doctor doar atunci când afecțiunile devin cornice. Iar afecțiunile vor fi din ce în ce mai multe, după un an fără mișcare și sport, în special pentru persoanele în vârstă, care s-au izolat cel mai mult în timpul pandemiei.

Cum va influenta școala online sistemul educațional și pshicul copiilor și adolescenților, puternic afectați de aceste solutii aplicate în perioadele de crize sanitare?

Toate aceste întrebări nu sunt un motiv de a ne teme de schimbări. Va trebui doar să învățăm să redevenim activi și să nu ne obișnuim să fim absenți din viața socială și publică. Vor fi cu siguranță schimbări majore și ce va urma va depinde de cât de pregătiți vom fi pentru a ne corela modul de viață cu toate aceste schimbări.

Până atunci rămâne doar să avem grijă de noi, să ne protejăm în fața coronavirusului și – de ce nu – să ne pregătim pentru un stil de viață nou.

Autor : Răzvan Nicolescu

