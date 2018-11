Veteranii de război își cer drepturile EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Constantin Ispas este singurul soldat supraviețuitor al Regimentului Mihai Viteazu. A intrat în război când avea 13 ani. Pe front, au murit lângă el sute de colegi. Dorința de a trăi i-a anihilat propria frică. A devenit profesor universitar cunoscut și în Europa. Cea mai mare dorință a lui nu este că oamenii să vorbească despre el, ci despre cei ce nu mai sunt.

Constantin Ispas, general de divizie, veteran de război: "Aghiotantul Regelui Carol al II-lea a venit să se întâlnească cu tata și îl întreabă pe tata. Băi, Costică, ai copii? Am cinci. Mi-l dai mie pe ăla mai țigănos, să-l iau la București? Adică eu. Ți-l dau, măi, Traiane, că și așa nu am ce să le dau să mănânce. Vine ordin, se înființează Divizia de Gardă. Măi, eu plec pe front. Nu mă lăsați aici, luați-mă cu dvs. Așa am plecat. Nu mi-am dorit să fac educație în școală, copiilor, ce bine e la război. Nu. Ce rău e la război! Răniți, orfani, copii fără mâini, fără picioare. Despre asta am scris".

Veteranii și văduvele lor au vorbit despre ororile războiului și au cerut să le fie respectate drepturile.

Nicolae Nasta, secretar de stat MApN: "Programul «Acasă la veterani» se derulează începând cu 2017. În cadrul acestuia, săptămânal, se fac vizite la domiciliul unor veterani de război".

Autoritățile au în vedere acordarea unui ajutor de 400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor casnice și a costurilor cu energia. În România mai sunt 8.000 de veterani şi peste 70.000 de văduve şi urmaşi.

