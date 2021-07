Veteranii americani critică un război inutil EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Președintele Joe Biden își respectă promisiunea din campania electorală. Toți militarii americani se vor retrage din Afganistan până la 31 decembrie. Decizia liderului de la Casă Albă este susținută de majoritatea politicienilor sătui de cel mai lung război din istoria Statelor Unite. Conflictul a costat enorm, în bani și în vieți omenești. Dar mulți militari regretă că efortul lor a fost zadarnic. Unul dintre ei, Jason Lilley, a luptat în forțele speciale ale pușcașilor marini, în Irak și în Afganistan. Revenit acasă, el îi acuză pe politicieni că i-au atras pe militari în războaie care nu puteau fi câștigate.

JASON LILLEY, 41 de ani, veteran din Afganistan: “100% am pierdut războiul. Vreau să spun că talibanii au preluat controlul asupra punctelor de trecere importante şi obţin bani la frontiera cu Tadjikistanul. Şi noi nici măcar nu am plecat! Talibanii vor prelua controlul complet. Cine o să poată să-i oprească? Toată povestea era să scăpăm de talibani, dar nu am făcut asta!”

Atacurile Al Qaida din 11 septembrie au declanșat un război care a durat 20 de ani și în care și-au pierdut viața 3.500 de militari americani și din state aliate. Afganii au plătit un preț uriaș: au murit 47.000 de civili și 66.000 de militari. Aproape 3 milioane de afgani au plecat din țară.

JASON LILLEY, 41 de ani, veteran din Afganistan: “A existat un moment când nici măcar nu puteam să mă uit la drapel, vreau să spun că mi-au trebuit câţiva ani să-mi înving mânia. Nu vreau să spun că m-am simţit folosit, dar am fost furios”.

Veteranul american a mai adăugat că a înțeles că totul e pierdut când un prizonier taliban i-a spus că așteaptă ca americanii să se plictisească de război, așa cum au făcut și sovieticii. Lilley a înțeles de ce istoricii numesc Afganistanul - "mormântul imperiilor”.

Președintele Biden este convins că poporul afgan trebuie să-și decidă singur soarta, iar America nu trebuie să mai sacrifice o generație într-un război care nu poate fi câștigat.. Chiar dacă retragerea americană nu s-a încheiat, talibanii controlează deja 85% din teritoriul Afganistanului.

Pentru a preveni un eventual pericol, Moscova a trimis trupe la frontiera dintre Tadjikistan și Afganistan. Rusia, Tadkistan și Uzbekistan vor efectua manevre comune, terestre și aeriene, în prima jumătate din luna august.

