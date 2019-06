Vești bune pentru tricolorii mici EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După un control amănunţit in Bologna, Nedelcearu a primit vestea cea mare: poate evolua la Euro! Fundaşul s-a antrenat alaturi de tricolori, dar nu s-a băgat la joc. Aşteaptă mai întâi masca de carbon care să-l protejeze.

La şedinţele de pregătire de la Bagno di Romagna, Rădoi scoate untul din jucători. Selecţionerul a comandat un antrenament de forţă inedit, pe nisip. După un tenis cu piciorul, tricolorii mici au dat de mingea medicinală, de jaloane, gărduleţe şi hamuri.

La antrenamentul naţionalei au venit şi micuţii fotbalişti de la academia Rimini Calcio

“Suntem fericiţi. Când am auzit că România se antrenează aici, am venit repede, cu băieţii. Noi ne aflăm aici, avem o tabără de o săptămână, suntem cu 66 de copii şi am venit să vedem o naţională care se pregăteste pentru Euro sub 21 de ani”, a spus Walter Baldissera, antrenor la Academia de juniori Rimini Calcio.

