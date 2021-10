Verdictul din Polonia nu poate rămâne fără consecințe. Președintele Parlamentului European după ce Tribunalul Constituțional din Polonia a considerat unele articole din tratatele UE incompatibile cu Constituția națională

"Verdictul de astăzi din Polonia nu poate rămâne fără consecinţe. Întâietatea dreptului UE trebuie să fie incontestabilă. Încălcarea sa înseamnă contestarea unuia dintre principiile fondatoare ale Uniunii noastre", a scris Sassoli.

Today's verdict in Poland cannot remain without consequences. The primacy of EU law must be undisputed. Violating it means challenging one of the founding principles of our Union.



We call on the @EU_Commission to take the necessary action.