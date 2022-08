Dispozitivul constă dintr-un ventilator cu baterie care cântăreşte 80 de grame, ataşat la o vestuţă din plasă şi care distribuie aerul în jurul corpului animalului.

Rei Uzawa, preşedinta fabricii de haine pentru gravide Sweet Mommy, spune că a fost motivat să creeze un astfel de dispozitiv după ce a observat că animalul ei de companie, un câine chihuahua, era epuizat de fiecare dată când se întorcea de la plimbare în zilele caniculare.

''Aproape că nici nu a existat un sezon ploios anul acesta, aşa că zilele caniculare încep devreme, iar în acest sens, cred că am dezvoltat un produs potrivit pentru piaţă'', a spus ea.

