Veniturile globale care au legătură cu aplicațiile mobile au atins un nivel record

Magazinele online operate de Apple şi Google au înregistrat o creştere explozivă a veniturilor într-un moment în care giganţii IT din California se confruntă cu o ostilitate crescută din partea a numeroşi dezvoltatori pentru condiţiile stricte pe care le impun pe platformele lor.



Conform estimărilor Sensor Tower, o sumă de 41,5 miliarde de dolari a fost cheltuită pe magazinul App Store al celor de la Apple şi 23,4 miliarde de dolari pe magazinul Google Play în perioada ianuarie-iunie anul curent. Este vorba de o creştere de 25% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.



Platforma de TikTok se situează în topul aplicaţiilor mobile care au înregistrat cele mai mari venituri, cu 920 milioane de dolari în prima jumătate a acestui an, în creştere cu 74% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Urmează site-ul YouTube, deţinut de Google, pe care utilizatorii au cheltuit aproximativ 565 milioane de dolari.



În ceea ce priveşte veniturile care au legătură cu jocurile mobile, acestea au crescut cu 18% în ritm anual, până la 44,7 miliarde de dolari.



"Chiar dacă cheltuielile consumatorilor pentru jocuri mobile cresc într-un ritm mai puţin rapid decât anul trecut, acela nu indică o încetinire a sectorului ci mai degrabă o normalizare după vârful de interes care a avut legătură cu circumstanţele extraordinare ale pandemiei de Covid-19", subliniază analiştii de la Sensor Tower.



Jocul Honor of Kings, dezvoltat de firma chineză Tencent, a fost cel mai profitabil de pe piaţa jocurilor mobile, generând venituri de 1,5 miliarde de dolari în primul semestru.



În ultima perioadă, studioul american Epic Games, cel care a dezvoltat jocul de succes Fortnite, a început să conteste controlul strâns exercitat de Apple şi Google pe platformele lor, în special comisioanele impuse dezvoltatorilor. Epic Games a demarat o acţiune în justiţie împotriva Apple, acuzând producătorul telefoanelor iPhone de abuz de poziţie dominantă şi solicitând că Apple să deschidă porţile ecosistemului său mobil.



Această acţiune vine după ce Apple a scos jocul Fortnite de pe platforma App Store, în condiţiile în care Epic Games a oferit jucătorilor o modalitate pentru a ocoli sistemul de plăţi de pe platforma App Store, în ideea de a evita comisioanele cerute de Apple. Un proces care s-a întins pe parcusul a trei săptămâni a avut loc în luna mai iar verdictul est aşteptat în vara acestui an.

