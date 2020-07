Vela: Sunt locuri la ATI. Cine a zis că nu sunt locuri la ATI? Arafat: Există situații punctuale în care nu sunt locuri la Anestezie și Terapie Intensivă

Coronavirus. Spital

„Sunt locuri la ATI (Anestezie și Terapie Intensivă - n.r.). Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?”, a spus, luni, Marcel Vela.

Secretarul de stat Raed Arafat, prezent lângă Marcel Vela, a ținut să precizeze că există situații punctuale în care nu sunt locuri la secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă.

„Când spunem că nu sunt locuri la ATI București înseamnă că spitalele Covid la București nu au locuri la ATI. Când Timișoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situația din starea de urgență, una e situația de acum. În starea de urgență am avut medici detașați, medici care au lucrat în alte spitale ca să sprijine structura Covid, o parte din ei s-au întors la locul de muncă. Deci există locuri dacă începem să ducem fiecare bolnav și să-l trimitem în celălalt capăt al țării”, a spus Arafat.

ŞTIRILE ZILEI