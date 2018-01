Copii nesupravegheați răniți în incendiu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Amândoi copiii au suferit arsuri: fetiţa, pe 15% din suprafața corpului, a fost transferată cu elicopterul la Iaşi. Băiatul are arsuri pe aproape tot corpul şi a fost trimis la spitalul de specialitate din Bucureşti, iar prognosticul medicilor este rezervat.

În jurul orei 13, cei doi frați, de 2 și, respectiv, 3 ani au rămas singuri în casă. Mama lor povestește că se dusese afară să hrănească animalele şi nu a lipsit mult. Când s-a întors a văzut fum şi flăcări în camera unde se aflau cei doi copii şi a strigat după ajutor. Vecinii din localitatea Paltinisa au sărit imediat şi până sa ajungă pompierii i-au scos pe cei doi copii.

Ambii copii au suferit arsuri, unul dintre ei deosebit de grave. Băiatul de 3 ani are răni pe aproape tot corpul şi a fost transferat la Bucureşti, dar prognosticul este rezervat. Fetiţa de un an şi 8 luni are arsuri pe aproape 15 % din corp şi a fost dusă la Iaşi cu un elicoper al Ministerului de Interne.

Pompierii au lichidat repede focul, care nu a apucat să se extindă la întreaga locuinţă.

Autorităţile au început o anchetă pentru a stabili dacă a fost vorba de neglijenţă din partea părinţilor.

