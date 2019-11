Vasilescu: Ministrul Cîţu miorlăie că vine austeritatea, nu îşi cunoaşte nici măcar atribuţiile

Olguţa Vasilescu

"Să îi răspundem şi ministrului Cîţu, care a ieşit azi ca mâţu să miorlăie că vine austeritatea peste români din cauză de PSD, deşi guvernează ei... Se plânge de un deficit de sub 3 mld lei la pensii anul acesta. Când noi am preluat guvernarea, acest deficit era de 16 mld lei. (...) Tocmai transferul contribuţiilor pe care îl contesta PNL, fiindcă nu au cum să recunoască faptul că ieşeau degeaba în piaţă la proteste când noi aveam dreptate să facem această inginerie, a ajutat la scăderea deficitului şi la capacitatea statului de a majora punctul de pensie. Pentru că pensiile nu au crescut din împrumuturi, ci din mai buna colectare la buget, ca urmare a transferului contribuţiilor", a scris Vasilescu, pe Facebook.



Ea a susţinut că, pentru eliminarea totală a deficitului la pensii, "trebuie închis cercul şi adoptată legea lui Teodorovici care prevede reincriminarea infracţiunii de stopaj la sursă". Potrivit Olguţei Vasilescu, sunt încă mulţi angajatori care nu "varsă" contribuţiile, deşi acestea reprezintă acum banii angajaţilor.



"Cîţu nu îşi cunoaşte nici măcar atribuţiile ca ministru de Finanţe. El mă acuza pe mine, ministrul Muncii, de proasta colectare a contribuţiilor. Apocalipticule, e fix jobul tău ca ministru de Finanţe, pentru asta te plătim!", i-a transmis Vasilescu lui Cîţu.



Vicepreşedintele PSD a adăugat că ministrul Florin Cîţu "plimbă nişte zvonuri că s-au furat bani de la buget şi e penal şi e grup infracţional". "Ce bani am furat noi? De unde? Cât? Ce fumezi?", l-a întrebat liderul social-democrat pe ministrul Cîţu.



"Spune că deficitul nu poate fi ţinut sub 3% anul acesta. Noi am putut. (...) Banca Mondială spunea săptămâna trecută că se poate", a completat Lia Olguţa Vasilescu.



Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a susţinut joi că economia României, în ultimii trei ani, a fost condusă după două bugete, unul prezentat în Parlament şi altul pentru finanţarea baronilor locali, exact metoda folosită de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc şi unul pentru el. Potrivit ministrului, deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Intern Brut, nivel care depăşeşte estimarea pentru întregul an, iar dacă nu se face nimic în următoarea lună şi jumătate va depăşi 4%.

