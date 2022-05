Vasile Dîncu despre Coaliție EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Întrebat cum funcționează coaliția de guvernare, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a răspuns: "Coaliția funcționează atât de bine, că nu ne dăm seama că e coaliție, ci parcă suntem același partid, aceiași oameni. Noi la guvern nu avem timp să mai știm care suntem liberali și care suntem social democrați, asta în primul rând. Arată foarte bine acest lucru".

"În al doilea rând, nu am stabilit nici noi, nici partenerii noștri liberali sau UDMR nu am stabilit ce vom face în 2024. Avem păreri diferite fiecare, avem scenarii diferite, vă spun sincer, ca să fiu foarte sincer la dvs., că o să studiem fiecare scenariu care este mai avantajos, pe măsură ce ne apropiem, cu toții studiem dacă ne-ar avantaja candidaturi separate, dacă ne-ar avantaja alianță, dacă ne-ar avantaja candidat comun", a declarat Vasile Dîncu.

La întrebarea privind o posibilă candidatură la prezidențiale, ministrul Apărării a fost ferm: "În niciun caz nu-mi doresc".

"Este o mare nerușinare să-ți dorești să fii președintele României fără ca să ai în spate și credința că ai o forță puternică a schimbării, care să aducă pentru toată România un trai mai bun, să o plaseze pe o altă orbită. Așa că, prin orgoliul individual sau că vrei doar de dragul puterii, asta nu-mi doresc. Nu-mi doresc să fiu doar de dragul puterii nici măcar candidat la președinția României", a conchis Vasile Dîncu.

VEZI și Cîţu: PNL ar putea din nou să colaboreze cu USR în viitorul apropiat; coaliţia cu PSD nu e naturală

ŞTIRILE ZILEI