Vasile Bănescu, Patriarhia Română: Războiul din Ucraina, strigător la cer, nu poate fi justificat nici de o literă din Evanghelie. "Lumea rusă", după o concepție condamnată. Ce caută Biserica Rusă în ecuația războiului

"Vorbim așadar de un război strigător la cer de nedrept, un război de agresiune care nu poate fi justificat nici de o literă din Evanghelie, cu atât mai mult binecuvântat, cum s-a întâmplat, din păcate, în spațiul rus, dar mi-ar plăcea să vorbim de ceea ce alimentează ideologic ceea ce se întâmplă în Ucraina și să explicăm prezența Bisericii Ruse în această ecuația a războiului, din care ea, în mod firesc, ar trebui să nu facă parte. (...) E necesar să cunoaștem și cred că e o datorie a jurnaliștilor, în primul rând, și a tuturor oamenilor care reflectează în spațiul public uneori cu voce tare sau scriind la esența acestui conflict. Ce anume a declanșat acest război? Ce alimentează o astfel de agresiune împotriva unui stat suveran care nu a lezat pe nimeni cu nimic până la începerea acestui război? (...) E vorba despre o ideologie numită 'lumea rusă'. Este în traducere rusească russkiy mir. Pe scurt, e vorba de următorul lucru, care conține atât element religios, cât și element politic", a declarat Vasile Bănescu în emisiunea realizată de Cătălin Ștefănescu.

"Ideologia lumii ruse are în centru o concepție condamnată de Biserica Ortodoxă în 1872, numită 'etnofiletism'. Asta înseamnă idolatrizarea națiunii, sacralizarea ei, sacralizarea etniei, idolatrizarea etniei, mărturisirea sau sublinierea unui privilegiu spiritual pe care îl are o etnie în fața altora. (...) E vorba de orice etnie, evident, de orice etnie. Deci etnofiletismul, atunci când în locul lui Dumnezeu pui națiunea, pui etnia din care faci parte. Ori asta intră în contradicție frapantă și zgomotoasă cu cuvintele de aur ale Sfântului Pavel, care indică unitatea Bisericii și unitatea intrinsecă a Bisericilor Ortodoxe, cuvintele acestea sunt următoarele: În Hristos toți una suntem. Nu mai există, pe vremea lui vorbea, nici elin, nici grec adică, nici roman, nici rob, nici liber, nici parte femeiască, nici parte bărbătească, sigur că acestea există ca realități istorice, dar în fața lui Hristos și lângă Hristos devenim una. E vorba de această unitate care șterge orice posibilitate de ieșire în evidență, de ocupare a unui statut privilegiat față de alte națiuni, față de alte societăți. Or, ideologia lumii ruse are în centru privilegierea a ceea ce ei numesc această lume rusă. Adică o sferă, o civilizație care conține un centru unic spiritual care este Kievul, un areal geografic din care fac parte Rusia, Ucraina, Belarusul, uneori Moldova este numită acolo, sau Kazahstanul, acest areal geografic are, spun ei, o cultură, o spiritualitate, o civilizație deosebit de distincte de altele, pe care au datoria să le apere, patriarhul unic al acestei lumi ruse și, evident, reprezentantul politic, în cazul de față actualul președinte, cu care patriarhul trebuie să aibă o relație simfonică. Recunoaștem aici un element din gândirea bizantină a sec. VI, când, pe vremea Împăratului Iustinian, s-a consacrat sintagma de relație simfonică între Stat și Biserică. Vorbim de sec. VI, nu de sec. XXI", a explicat Vasile Bănescu.

Istoric vorbind, în sec VI, aceasta a fost o cale a coabitării cu autoritățile statului.

"Firește că nu trebuie să traducem asta ca o necesitate și nici opusul ei ca o necesitate. Hristos e foarte limpede, de asemenea: Dați lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu și Cezarului cele ale Cezarului, deci exclude conflictul, nu-l recomandă, așa cum nu recomandă lui Petru să scoată sabia și așa cum nu poate niciodată vreun patriarh să recomande sau să binecuvânteze un război, o luptă de ucidere a cuiva sau cu atât mai puțin o rachetă", a arătat Bănescu.

