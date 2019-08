Varujan Vosganian: Este o rectificare exclusiv PSD, nu ne asumăm nicio responsabilitate politică

Varujan Vosganian

Varujan Vosganian a declarat, joi, într-o conferință de presă la Iași, că a participat luni la o întâlnire cu premierul, ministrul Finanţelor şi câţiva lideri ai PSD, împreună cu Daniel Chiţoiu şi Călin Popescu Tăriceanu, la o discuție despre buget.

„Am făcut obiecția că modul în care se face rectificarea bugetară nu prezintă o viziune de susținere a politicilor publice, mai ales reducerile de la Ministerul Culturii, Sănătății, Educației și al Transportului. Eu am ridicat chestiunea Ministerului Culturii și a situației financiare dificile în care se găsesc Teatrul Național și Opera din Iași, mai ales în ceea ce privește bunurile și serviciile. Am evidențiat și faptul că va fi foarte greu să susții în fața opiniei publice un buget care taie fonduri de la cultură și sănătate și adaugă jumătate de milliard la serviciile de informații", a spus Varujan Vosganian.

În urma discuţiei de luni, urma ca miercuri după-amiază să mai aibă loc o întâlnire, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Astăzi (n.r. joi ) am aflat că rectificarea va merge înainte. Este o rectificare exclusiv PSD, nu ne asumăm nicio responsabilitate politică pentru că ea nu s-a făcut prin consultarea noastră în toate treptele decizionale. Poate că până luni colegii noștri de la PSD își vor aminti că sunt într-o coaliție și vor discuta și cu noi. Înțeleg că există dificultăți de natură financiară în acoperirea deficitului bugetar, dar nu cred că soluția este amputarea polițelor publice fundamentale și a programului de investiții", a declarat Vosganian.

Acesta a adăugat că, în cazul în care luni rectificarea apare în forma în care este, va trebui organizată o întâlnire a coaliției.

Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat luni, la finalul ședinței de Guvern, că rectificarea bugetară este programtă pentru a fi adoptată de Executiv luni, motivând amânarea față de data de 31 iulie de faptul că avizul CSAT a fost dat cu întârziere.

"31 iulie a fost termenul inițial propus pentru această rectificare. Ședința CSAT a fost puțin mai întârziată, nu comentez de ce, fapt pentru care s-a amânat implicit și data la care această rectificare va fi pe masa Guvernului. Ca dată este planificată data de 5 august, luni. Astăzi, cel târziu mâine dimineață la prima oră, o să punem pe site și rectificarea bugetară și ordonanța de măsuri pe care le-am propus spre discuție, analiză și Giuvernului, care se vor aproba la pachet", a declarat ministrul Finanțelor.

Legat de informația că Guvernul va tăia bani de la anumite ministere, ministrul Finanțelor a replicat: "Ministerul de Finanțe nu taie fonduri, pentru că nu avem acest atribut legal. Eventual poate fi discuția de relocări de fonduri dar fiecare ministru în parte va veni în fața dumneavoastră. Eu o să prezint chestiunile macro și după aceea colegii mei pe fiecare domeniu în parte vă va explica vizavi de fondurile pe care le au la dispoziție, stadiul de execuție al acestora".

Totodată, referitor la acuzațiile ALDE privind tăierile bugetare de la ministerele Educației, Transporturi, Sănătate dar și de la investiții, Eugen Teodorovici a spus: „Tot timpul am îmbinat cele două curente stânga și dreapta și atunci cu siguranță nu poate reproșa chiar nimeni tăierea de la investiții, sunt un adept al investițiilor și sprijin. Nu am tăiat de la investiții. Noi am luat în calcul execuția la momentul la care se face rectificarea bugetară, nu vor să zic așa blocaje sau nici un fel de sincopă în a deconta facturile venite pe investiți. Despre supărare nu există am văzut și aici o știre că ne-am certat și nu mă cert cu nimeni".

Consiliul Suprem de Apărare al Țării a avizat în ședința de marți propunerile de rectificare bugetară pentru instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, în anul 2019, potrivit unui comunicat emis de Administrația Prezidențială după ședința Consiliului.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu declara că există nemulțumiri în rândul partidului său în legătură cu faptul că, la rectificarea bugetară, sumele pentru ministerele Educației, Sănătate și Transporturi, precum și cele pentru investiții au fost reduse.

Pe de altă parte, Tăriceanu critica majorarea cu peste jumătate de miliard la bugetele SRI, SIE și STS.

Liderii PSD-ALDE au discuta luni într-o ședință a coaliției de guvernare despre aspecte legate de rectificarea bugetară, însă ALDE a ieșit la fel de nemulțumit după întâlnire.

