Varujan Pambuccian: Vom discuta cu preşedintele Klaus Iohannis prioritățile minorităților naționale pentru următorii patru ani

Varujan Pambuccian

"Nu cred că vor fi consultări legate de persoana primului-ministru, că deja situaţia e clară. Şi atunci o să discutăm cu preşedintele care sunt proiecţiile noastre pentru următorii patru ani", a precizat Varujan Pambuccian, lider al grupului minorităţilor naţionale în actuala legislatură.

El a subliniat că, pentru a se discuta susţinerea unei coaliţii de guvernare, trebuie constituit noul grup al minorităţilor naţionale din Parlament.

"Nu suntem constituiţi ca grup şi avem colegi noi în Parlament. (...) Nu am primit încă mandatele. Noi nu suntem ca un partid, la un partid există o continuitate, partidul are preşedinte tot timpul, noi suntem un grup de oameni în acest moment. Priorităţi şi proiecţii - cred că aceasta o să fie principala chestiune. Nu putem vorbi nimic de susţinere, nesusţinere, până când nu este constituit grupul şi discutată această chestiune. Chiar dacă ar fi aşa, n-aş discuta cu preşedintele chestiunea aceasta, ci aş discuta-o cu coaliţia, şi n-aş discuta-o, ci aş vedea de ce i-am susţine. Trebuie să avem o discuţie foarte aşezată aici. Mai degrabă vom discuta cu preşedintele lucruri mari, care ne interesează, chestiuni de proiecţii pentru următorii patru ani. Să vedem acum ce va propune preşedintele, pentru că dânsul ne-a invitat, dânsul are iniţiativa. Dar noi suntem pregătiţi să discutăm şi chestiuni de genul acesta'', a explicat Varujan Pambuccian.

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat, luni, la Palatul Cotroceni, preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.

