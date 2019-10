Varujan Pambuccian: Grupul minorităților naționale va susține în integralitate învestirea guvernului Orban

Varujan Pambuccian / FOTO: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am avut a doua discuţie cu domnul preşedinte Ludovic Orban, care a fost în aceiaşi termeni ca şi prima discuţie. Aşa cum v-am spus, grupul nostru parlamentar, spre deosebire de ce v-am obişnuit până acum, va susţine în integralitatea sa învestitura acestui guvern şi, aşa cum i-am spus domnului Orban, după învestitură o să discutăm punctual pe proiectele de lege care ne afectează şi pe noi sau ne interesează foarte mult şi pe noi sau sunt de interes interes general şi avem un punct de vedere diferit. (...) Sper să fie învestit guvernul luni", a spus Pambuccian după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Varujan Pambuccian a arătat că toţi parlamentarii grupului vor fi prezenţi la votul de învestitură.



El a mai spus că îşi doreşte ca noul guvern să asigure un an stabil înainte de alegerile locale şi de alegerile parlamentare şi a menţionat că i-a propus premierului desemnat ca secretarul general al executivului să aibă rang de ministru.



"Nu am avut condiţii specifice pentru chestiunea aceasta. I-am făcut doar o sugestie legată de structura guvernului, dar aici o să lăsăm la latitudinea domnului preşedinte Orban să decidă. (...) Este o propunere raţională, ca secretarul general să aibă rang de ministru. Nu vorbim de un minister în plus, Secretariatul general al guvernului există oricum, secretarul general al guvernului oricum participă la şedinţele de guvern. E bine să aibă rang de ministru, fiindcă în felul acesta plaja din care poate să aleagă domnul preşedinte este una mai largă, adică poate să fie şi din rândul membrilor Parlamentului", a adăugat Pambuccian.



Întrebat dacă îşi doreşte un reprezentant al minorităţilor naţionale în funcţia de secretar general al guvernului, el a spus că nu.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a replicat că va analiza propunerea venită de la liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale privind secretarul general al Guvernului.



"O voi analiza şi o fac publică după ce luăm o decizie, dar e o propunere în favoarea noastră", a precizat Orban.

