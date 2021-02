Varianta britanică a coronavirusului suferă mutaţii care preocupă cercetătorii în privinţa protecţiei oferite de vaccinurile create

Noua tulpină de coronavirus B.1.1.7

''Ceea ce este preocupant în legătură cu aceasta este că varianta 1.1.7 care circulă de mai multe săptămâni şi luni începe să sufere mutaţii din nou şi să dobândească noi mutaţii care ar putea afecta modul în care noi combatem virusul în ce priveşte imunitate şi eficacitatea vaccinurilor'', a spus Sharon Peacock la postul BBC.

Astfel, o nouă mutaţie, identificată prima dată în oraşul englez Bristol, a fost calificată drept ''Variantă Preocupantă'' (Variant of Concern) de către Grupul consultativ privind virusurile noi şi emergente (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group).

Potrivit consilierului ştiinţific al guvernului britanic, Patrick Vallance, varianta descoperită la Bristol are una dintre aceleaşi mutaţii ale variantei coronavirusului descoperită în Africa de Sud. ''Nu este surprinzător că s-a întâmplat şi se va întâmpla de asemenea în altă parte'', a spus acest oficial miercuri, menţionând de asemenea că ''trebuie să continuăm testarea efectelor vaccinului în această situaţie''.

Au fost descoperite până în prezent 21 de cazuri de COVID-19 cu această variantă care are mutaţia E484K, survenită în proteina Spike a virusului, aceeaşi modificare observată la variantele coronavirusului din Africa de Sud şi Brazilia.

Există până în prezent trei variante majore ale coronavirusului SARS-CoV-2 care îngrijorează cercetătorii: varianta sud-africană, cunoscută ca 20I/501Y.V2 sau B.1.351, cea britanică, denumită 20I/501Y.V1 sau B.1.1.7, şi varianta braziliană, denumită P.1.

Varianta britanică, mai infecţioasă, dar nu neapărat şi mai letală faţă de celelalte, va fi probabil întâlnită în toată lumea, susţine Sharon Peacock. ''Odată ce vom învinge (virusul) sau el va suferi singur mutaţii care să-l facă mai puţin virulent - în provocarea bolii -, atunci vom putea să nu mai fi îngrijoraţi. Dar, cred, privind înspre viitor, vor mai trece ani până atunci. În total încă vreo 10 ani, în opinia mea'', spune Sharon Peacock.

La rândul său, premierul britanic Boris Johnson a sugerat că în viitor britanicii ar putea avea nevoie de vaccinări repetate pentru a ţine pasul cu mutaţiile coronavirusului.

Cele două vaccinuri anti-COVID-19 autorizate până în prezent în Marea Britanie, Pfizer/BioNTech şi AstraZeneca, oferă protecţie împotriva variantei britanice a coronavirusului.

