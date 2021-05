Vânzările de produse de lux ar putea reveni la nivelul anterior pandemiei încă din acest an

Sectorul produselor de lux ar putea să depăşească impactul crizei coronavirusului încă din acest an, pe măsură ce consumatorii chinezi şi americani vor ajuta ca vânzările de produse de lux să revină la nivelul la care erau înaintea pandemiei, a apreciat luni firma de consultanţă Bain & Company , informează Reuters.

Vânzări de lux / FOTO: shutterstock.com

Potrivit firmei de consultanţă citate, există o probabilitate de 30% ca în acest an vânzările de articole de lux (marochinărie, modă, orologerie, bijuterii, parfumuri şi cosmetice) să revină şi chiar să depăşească nivelul de 280 miliarde de euro înregistrat în 2019, însă aceasta depinde de cât de rapid vor fi administrate vaccinurile şi turismul îşi revine.



Cel mai probabil scenariu este o revenire completă în 2022, însă chiar şi acest scenariu ar fi o revenire mai rapidă decât cea prognozată de Bain în luna noiembrie a anului trecut, când estima că sectorul produselor de lux va trebui să aştepte până în 2023 pentru a depăşi impactul crizei coronavirusului.



Anul trecut, vânzările de produse de lux au scăzut cu 23%, până la 217 miliarde de euro, cel mai puternic declin înregistrat vreodată şi de asemenea primul declin anual de după 2009, în condiţiile în care pandemia de coronavirus a impus închiderea magazinelor şi a paralizat turismul internaţional.



Însă criza provocată de Covid-19 nu pare să aibă un impact de durată asupra apetitului consumatorilor pentru articole premium. Explozia vânzărilor în China, cea mai mare piaţă pentru articolele de lux, şi o revenire peste aşteptări în SUA, graţie unor programe semnificative de stimulare, au ajutat la redresarea puternică a veniturilor în primul trimestru din 2021.



"Piaţa din SUA a fost un punct luminos neaşteptat", susţin analiştii de la Bain. În schimb, piaţa din Europa a rămas în urmă, afectată de ritmul lent al campaniei de vaccinare şi restricţiile impuse în sectorul turismului.



Viteza revenirii nu a fost una uniformă. Cei mai mari jucători din industria produselor de lux, precum LVMH, Hermes şi Kering, sunt deja la un nivel superior celui înregistrat în 2019, în timp ce firme mai mici, precum Ferragamo şi Tod, mai au încă de recuperat.



Criza sanitară a forţat mărcile care în mod tradiţional erau reticente la ideea de a vinde produse online să îmbrăţişeze în totalitate piaţa e-commerce, care în următorii ani ar urma să devină cel mai important canal pentru achiziţionarea de produse de lux.



Bain & Company subliniază că pe măsură ce oamenii se mută în case din afara oraşelor şi lucrează remote, vânzările de produse de lux în oraşe de rangul al doilea au înregistrat performanţe mai bune decât cele realizate în marile capitale ale luxului mondial precum New York şi Milano iar mărcile vor trebui să ţină cont de acest aspect atunci când îşi vor revizui prezenţa.



În plus, deşi vânzările de poşete, produse de marochinărie şi bijuterii au fost motoarele relansării, cheltuielile cu articole de îmbrăcăminte, produse de machiaj şi parfumuri ar urma să îşi revină şi ele pe măsură ce restricţiile sunt ridicate şi oamenii vor reîncepe să meargă în oraş.

sursa agerpres

