Vânătoare de IT-iști la un târg de job-uri. România, contra tendinței din Europa, unde se fac disponibilizări în domeniu

Domeniul IT continuă să atragă cei mai mulți angajați în România. Deși în plan internațional companiile de profil fac mii de disponibilizări, la noi, majoritatea ofertelor de muncă vin tocmai din acest sector. Unde vorbim și de salariile cele mai mari. Experții români în resurse umane prevăd, pentru acest an, o creștere a recrutării în IT şi în tehnologie.