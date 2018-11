Van Gogh, la poarta eternității EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pentru Willem Dafoe, întruchiparea lui Vincent van Gogh a fost cea mai mare provocare din cariera sa deloc scurtă.

La 63 de ani, actorul american a acceptat fără să clipească rolul pentru care a ținut să învețe să picteze.

Willem Dafoe: Era important, pentru că în film se pictează foarte mult. Nu am avut un pictor ca dublură, aşa că am turnat secvenţe lungi. Pictez în timp real în film. Am învăţat multe despre pictură, cum să faci tuşele, cum să pictezi lumina. Chiar mi-a schimbat felul de a privi şi asta a fost esenţial.

Actorul povestește că, de fapt, asta este esența filmului. Nu poți înțelege opera lui Van Gogh dacă nu înțelegi ce e în mintea lui, a spus Dafoe.

Coproducția internațională spune povestea ultimilor ani din viața pictorului olandez. Este un film despre pictură și pictor și despre relația cu eternitatea.

