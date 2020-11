Tudor Chirila, despre VamaFest EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Vor fi șapte ore de muzică în două zile.

Unul din momentele speciale va fi recitalul cu fragmente din opera rock "Am să mă întorc bărbat" care o va avea ca invitat special pe Irina Rimes.

Activitățile celor două zile de festival vor putea fi urmărite live pe paginile de facebook ale trupei Vama, Tudor Chirilă și Untold Festival. Accesul este gratuit.

Tudor Chirilă a dat mai multe detalii despre programul evenimentului la TVR 1, în emisiunea Cu capu-n zori.

” Am decis să cântăm toată muzica pe care nu am putut să o cântăm, în două zile de festival, dar să venim în plus cu o parte de ateliere de instrument ale membrilor formației”, a spus Tudor Chirilă.

”Copiii să aibă mai multă încredere că, uitându-se la niște oameni care sunt pasionați și preocupați de muzică, poate că o să vrea și ei să încerce”, a adăugat Chirilă.

