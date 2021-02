Valeriu Gheorghiţă: Stocul de vaccin de la Moderna este zero; miercuri ajung în ţară 79.000 de doze

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a precizat marţi că, în prezent, stocul vaccinurilor de la Moderna este zero, urmând ca miercuri să ajungă în ţară 79.000 de doze, care vor fi stocate pentru a asigura rapelul persoanelor deja vaccinate cu prima doză, proces care va începe în 4 martie.

Vaccin Moderna

"În ceea ce priveşte vaccinul de la compania Moderna, am recepţionat 78.000 de doze. Au fost administrate 77.726 de doze, ceea ce înseamnă o rată de utilizare de 99,6%. În momentul de faţă, stocul este zero. Ceea ce urmează să primim în această săptămână, adică mâine, vor fi aproximativ 79.000 de doze, care vor fi stocate pentru a asigura rapelul persoanelor deja vaccinate cu prima doză, perioadă care va începe din data de 4 martie", a explicat Gheorghiţă într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.



Acesta a menţionat că de la debutul campaniei de vaccinare, în România au fost recepţionate în total, la data de 22 februarie, aproximativ 1.924.000 de doze de vaccin de la trei companii diferite.



"Au fost administrate peste 1.400.000 de doze, ceea ce înseamnă o rată de utilizare de peste 73%. În momentul de faţă, stocul existent la 22 februarie este de aproximativ 405.000 de doze pentru toate cele trei tipuri de vaccinuri", a declarat Valeriu Gheorghiţă.



El a prezentat situaţia stocurilor şi privind vaccinurile Pfizer şi AstraZeneca.



"Pfizer - au fost recepţionate în total 1.500.000 de doze, administrate - 1.259.000 de doze, ceea ce înseamnă o rată de utilizare de peste 83%. În momentul de faţă, stocul existent în data de 22 februarie este de aproximativ 200.000 de doze. Vaccinul produs de compania AstraZeneca - am recepţionat în total 337.200 de doze. Au fost administrate 71.817 doze. Vă reamintesc: activitatea de vaccinare cu vaccinul produs de compania AstraZeneca a început de aproximativ o săptămână, ceea ce înseamnă în momentul de faţă un procent de 21,3% din dozele recepţionate, stocul existent la acest moment fiind de 203.560 de doze", a mai arătat el.

ŞTIRILE ZILEI