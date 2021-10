Valeriu Gheorghiţă: Acoperirea vaccinală în Bucureşti este la aproape 60%

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare

"La nivelul de acoperire vaccinală, Municipiul Bucureşti este la aproape 60% rată de acoperire vaccinală, mai exact 59,4%. De asemenea, judeţul Cluj are o rată de acoperire vaccinală de 52,3%. Sunt 11% judeţe care au rată de acoperire vaccinală între 40% şi 50%, sunt 65% din judeţe care au rată între 30 şi 40% şi 19% judeţe care au între 20 şi 30%. Cea mai mică este de aproximativ 24%, în judeţul Suceava", a arătat medicul militar.

Potrivit acestuia, la nivel naţional, rata de acoperire vaccinală din populaţia totală este de 33% - cel puţin o doză.



"La nivel naţional, rata de acoperire vaccinală în populaţia adultă, peste 18 ani, este de aproape 41%, populaţia rezidentă eligibilă de peste 12 ani, acoperirea vaccinală este de aproximativ 39%, iar din populaţia totală, acoperirea vaccinală este de 33%. Repet, mă refer la persoane vaccinate cu cel puţin o doză. Uitându-ne la grupele de vârstă, rata de acoperire vaccinală cea mai crescută este la grupa de vârstă între 50 şi 59 de ani şi se apropie de 47%, în momentul de faţă este 46,4%, urmată de grupa de vârstă 60-69 de ani - de 45,4%, grupa de vârstă 40-49 de ani - peste 42%, 70-79 de ani - peste 41%, 30-39 de ani - aproape 40%, grupa de vârstă de peste 80 de ani este, în continuare, redusă, de circa 22% şi avem la 12-15 ani aproape 10% acoperire vaccinală şi la 16-19 ani aproape 28%", a explicat Gheorghiţă.



El a reiterat că dacă ritmul de vaccinare actual se menţine, până la finalul acestui an s-ar putea depăşi o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populaţia rezidentă de peste 12 ani.



"Asta înseamnă că, în total, până la finalul acestui an, am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. În momentul de faţă, avem aproximativ 6,5 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că încă 5,3 milioane de persoane am putea să vaccinăm până la finalul acestui an, cu o singură condiţie: să avem o medie zilnică a persoanelor care se vaccinează pentru prima dată de aproximativ 80.000 de persoane", a spus Valeriu Gheorghiţă.

