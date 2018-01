Valentin Rîciu, consilier al ministrului de Interne Carmen Dan, a demisionat

Valentin Rîciu

"Astăzi am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru că situaţia mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzaţie penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este lămuritor. Am discutat astăzi cu ministrul şi decizia aceasta este. Nu am pretenţia de a fi exemplu pentru cineva, dar aşa văd eu ca poliţist responsabilitatea", a scris el pe Facebook.

Rîciu este cercetat în 3 dosare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, ultraj și abuz în serviciu. Două sunt la Parchetul sector 3, un dosar este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 4.

Controlul Parchetului General privind dosarele penale în care este cercetat Rîciu, agent șef în cadrul Brigăzii Rutiere, arată că procurorii Parchetului sector 3 nu au efectuat rapid actele de urmărire penală. O primă măsură anunțată este sesizarea Inspecției Judiciare.



Valentin Rîciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat sâmbătă ca fiind "o mizerie" informaţia apărută în presă că ar avea un dosar penal pentru înşelăciune şi a anunţat că va prezenta un raport conducerii Ministerului de Interne.



Recent, Valentin Rîciu a negat că ar fi avut o relaţie de prietenie cu Eugen Stan, poliţistul de la Brigada Rutieră acuzat de agresiune sexuală.

