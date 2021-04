Evadare in natura EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Zona Broșteniului, o nestemată prea puțin cunoscută de pe Valea Bistriței, atrage an de an tot mai mulți oaspeți dornici să se bucure de aerul curat și de ospitalitatea gazdelor. Zona are câteva atuuri de netăgăduit: peisaje de poveste, confort modern oferit de pensiuni și mâncăruri tradiționale savuroase.

Turiștii care își vor petrece aici Paștele pot lua parte la slujba de Inviere fie la Mănăstirea Peștele, fie la Mănăstirea Eden, aflate în aporpiere, sau la una din cele 7 biserici din Broșteni.

O alta atracție pentru cei mici dar și pentru cei mari este ferma de cerbi de la Dârmoxa, în Munții Bistriței.

Si satele din Bucovina se pregătesc de sărbătoare în așteptarea oaspeților de Paște.

Iar după mesele copioase, puțină mișcare nu strică. Bucovina este locul perfect pentru drumeții, plimbări cu bicicleta sau vizitarea obiectivelor turistice.

Pentru perioada pascală, prețul unui pachet turistic de 4 nopți în Bucovina ajunge la 1100 de lei de persoană.

