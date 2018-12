Vâlcov despre "taxa pe lăcomie": Nu urmărim să luăm bani de la bănci, vizăm ca ratele românilor să scadă

Darius Vâlcov

"Dacă trec de 1,5 %, noi le punem o taxă, se cheamă de lăcomie, cu cât te lăcomeşti să ai acest ROBOR mai mare, cu atât taxa creşte. Dacă cobori sub acest nivel de 1,5, taxa este zero. Ce se va întâmpla sau ce urmărim să se întâmple ? Nu urmărim să luăm niciun ban de la bănci, sub nicio formă. Dorim însă, ca prin înţelegerile pe care le-au avut atunci când au mărit acest nivel al ROBOR-ului, poate Crăciunul şi Revelionul este un bun moment să se gândească şi de la 1 ianuarie să vedem un nivel scăzut al ROBOR-ului şi, astfel, ratele românilor să scadă cu aproximativ 10-15%, asta ar însemna un ROBOR de 1,5%, înseamnă că ratele bancare ale românilor vor scădea undeva la 10-15%. Şi atunci toată lumea ar fi fericită, şi românii ar plăti rate aşa cum trebuie şi aşa cum sunt în restul Europei (...) nici băncile nu ar plăti nicio taxă şi şi Guvernul este liniştit că măsurile pe care le ia, de creştere a salariilor, măsurile de creştere a economiei, nu sunt toate înghiţite şi strânse de pe piaţă, toate aceste venituri, şi duse în altă parte", a declarat Darius Vâlcov, miercuri seară, la Antena 3.



El a precizat că măsura privind ROBOR de 1,5% este singura pe care Guvernul o are în vedere în privinţa băncilor, întrebat în acest sens.



Fiind întrebat dacă există riscul real ca prin măsura privind ROBOR să se blocheze creditarea, Vâlcov a răspuns: "Creditarea este oricum blocată în România".



"Astăzi suntem într-o situaţie în care doar 75% din banii care sunt colectaţi de pe piaţă sunt aruncaţi în creditare. Deci, practic, luăm 100 de lei din depozite de la populaţia din România şi întoarcem doar 75 de lei pentru dezvoltarea companiilor şi dezvoltarea personală a oamenilor, acesta este primul blocaj. Al doilea, este măsura aplicată de la 1 ianuarie de către BNR care a considerat, aşa cum au gândit tot acest an, "că este bine să crească dobânda de politică monetară de la 1,75 la 2,5 că este bine şi să scadă gradul de îndatorare de la 60 la 40% pentru populaţie, deci, practic, au îngrădit destul de mult de aceea a şi fost nevoit Guvernul României să vină cu programe, gen 'Investeşte în tine' prin care tinerii, şi nu numai tinerii, persoane până la 55 de ani, pot să ia împrumuturi fără dobândă până la 10 mii de euro. Deci, deocamdată suntem într-o piaţă blocată, da, ar putea să existe această variantă a dumneavaostră ca piaţa să fie blocată în aceste bănci, numai că în momentul în care va exista cerere ,oferta nu trebuie să vină doar de la actorii care astăzi sunt în piaţă, pot să vină actori noi, pot să se dezvolte mai mult companiile româneşti, poate să vină şi bănci", a spus el.



Vâlcov a exclus ca anumite bănci să plece din România pe motiv că nu le mai convin condiţiile economice. "Exclus, haideţi să fim realişti, nu o să vedeţi niciodată vreun câine plecând de la măcelărie, aşa este şi în sistemul bancar şi în energie şi în celelalte", a completat el.



Consilierul premierului Dăncilă a confirmat că în momentul de faţă poate fi vorba şi despre o acuzaţie de "cartel" pentru bănci.



"Da. A existat tot timpul această suspiciune. Nu a fost formulată în scris această acuzaţie, dar a fost şi ieşirea domnului guvernator din această săptămână care a acuzat direct 8 bănci din România că subminează, până la urmă, economia naţională, că despre asta este vorba. În momentul în care ţii nedezvoltat un popor şi o ţară, la acel moment, de fapt, subminezi economia naţională. Nu am văzut reacţii, după această acuzaţie extrem de gravă a lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României", a declarat Vâlcov.



El a completat că "sunt cele mai mari bănci, fără CEC", întrebat despre ce bănci ar fi vorba.



Vâlcov a spus, legat de o eventuală sesizare a Consiliului Concurenţei, că este mai greu de lucrat cu această instituţie.



"Este mai greu cu Consiliul Concurenţei de lucrat, pentru că anul trecut, vă amintiţi, când domnul Daea a solicitat Consiliului Concurenţei să se facă anumite controale a fost întrebat de ce nu solicită Consiliul Concurenţei. Pentru că la Consiliul Concurenţei răspunsul este foarte simplu: 'o să analizăm şi doi ani, trei ani, vă dăm un răspuns'. Păi, în doi ani, trei ani se termină şi următorul mandat al lui Isărescu, să zicem că n-ar mai prinde un alt mandat, adică nu avem răspunsuri de la Consiliul Concurenţei într-un termen rezonabil", a mai declarat consilierul premierului.

