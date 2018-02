Reducere, după 20 de ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

John Walker își cumpărase un bilet de avion în 1999, pentru nunta cumnatului său, dar s-a răzgândit și nu s-a mai dus.

Compania aeriană United i-a trimis o scrisoare în care i-a explicat că nu îi poate returna costul biletului, dar i-a acordat un voucher pentru un zbor intern, oricând ar fi vrut.

John Walker posesorul voucherului de 20 de ani: "În martie '99 am primit scrisoarea, tot atunci am pus-o bine, pentru că nu aveam planuri de călătorie în acel moment. Şi am uitat total de voucher".

Cu toţii ştim cum e să scotoceşti după ceva şi... să găseşti cu totul altceva, pe care fie credeai că nu-l mai ai, fie nici nu ştiai că există. Aşa i s-a întâmplat şi lui John. A încercat să sune la United, dar tot era pasat de la un departament la altul. "Aşa că le-am scris pe Twitter că am acest bilet de hârtie, pe care scrie 'valabil oricând', ce fac cu el? Ei bine, cei de la United au hotărât să onoreze angajamentul, chiar dacă nu era obligatoriu, a fost o dovadă de respect pentru consumator".

Compania United a dat faliment în 2002, moment în care orice angajament și datorie au devenit nule - inclusiv voucherele. Între timp, firma şi-a revenit.

Practic, United va onora nu vechiul voucher de 400 de dolari, ci îi acordă lui John unul nou, de aproape 600 de dolari, ţinând cont de rata inflaţiei.

Este un moment bun pentru compania aeriană, care recent a avut parte de o presă proastă tocmai din cauza modului în care îşi tratează clienţii.

ŞTIRILE ZILEI