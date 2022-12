Val de viroze peste estimări. A început oficial sezonul gripei. Cei mai afectați sunt sugarii, avertizează medicii

Uitaţi-vă, sunt numai sugari aici. Toţi cei care stau la oxigen sunt foarte mici. Ei ar trebui să beneficieze de toată atenţia.

După prânz, cinci bebeluşi de o lună sau două erau ajutaţi cu oxigen, chiar în camera de gardă, la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului. Faţă de alţi ani, acum sunt foarte mulţi copii mici bolnavi.

În anii de pandemie, cei mai mici și-au pierdut imunitatea și se molipsesc de la fraţii mai mari.

Pe lângă bronşiolită, mulţi au gripă. O treime din sutele de teste făcute în ultimele zile au ieşit pozitive pentru virusul gripal de tip A.

Conf. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, INSMC Bucureşti: Există mult virus în comunitate. Trebuie consult medical rapid si tratament specific. Gripa nu se tratează cu antibiotice, ci cu antivirale. Răbdare, nu o să fie mai scurtă de 3-4 ore aşteptarea la urgenţă. Dacă nu este copilul altfel bolnav decât la răceala dinainte sau de acum o lună, haideţi să încercăm cu antitermice, cu lichide, cu un pic de ceai cu miere. Să ne sfătuim telefonic cu medicul de familie.

Ministerul Sănătăţii a deschis centre de evaluare pentru copiii cu simptome respiratorii.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii: E bine să evite să stea ore întregi la unităţile de primiri urgenţe care sunt supraaglomerate. Am făcut şi un ghid de bună practică privind modul în care un părinte trebuie să ia o decizie informată.

Dimineaţa şi seara, la camerele de gardă pentru copii se aşteaptă şi 5-6 ore. Adulţii stau mai puţin. În 2 ore, cu tot cu investigaţii făcute la "Matei Balş", un pacient a aflat că are pneumonie de la gripă.

Până anul ăsta nu am fost bolnav de gripe, de chestii de-astea. Anul ăsta am suferit o lună, m-am făcut bine, am luat altă tulpină.

Dr. Adrian Marinescu, medic infecţionist, director medical, Institutul "Matei Balş": Mulţi dintre români au trecut prin infecţia cu SARS-CoV-2 şi e posibil să aibă un risc ceva mai mare să aibă complicaţii atunci când se îmbolnăvesc. Avem cel puţin 200 de prezentări în fiecare zi.

Toate paturile sunt ocupate. Imediat ce se eliberează, se ocupă la loc. Oamenii vin cu febră, dureri de cap şi de oase şi stare generală proastă.

Dr. Gabriel Nistor, medic rezident, Boli Infecţioase, Institutul "Matei Balş": Simptomele se instalează, de obicei, în câteva zile. Nu se simte bine, încearcă să ia tratament simptomatic acasă.

Pe lângă gripă şi viroze, sunt şi tot mai multe cazuri de Covid, nu toate uşoare.

Diana Brâncuș, jurnalist senior TVR: Într-o singură săptămână s-au înregistrat peste o sută de mii de cazuri de infecţii respiratorii acute. Sunt cu peste 17 la sută mai multe decât media calculată pentru cinci sezoane de dinainte de pandemie. Peste 1600 de pacienţi s-au prezentat la medic cu simptome de gripă - o creştere de peste 60 la sută, într-o singură săptămână.

Majoritatea cazurilor de gripă confirmate sunt din judeţele Braşov, Cluj, Sibiu, Ilfov și din Bucureşti.

