Val de demisii în Ucraina, într-un scandal de corupţie. Presa locală vorbeşte despre demiterea a cinci guvernatori regionali

ACTUALIZARE Ministrul adjunct al politicii sociale, Vitali Muzichenko, a fost, de asemenea, demis.

Oleksi Sobolev a fost numit în funcția de ministru adjunct al Economiei.

ACTUALIZARE Încă doi viceminiștri de la Kiev au demisinat, în contextul scandalului de corupție de la Kiev. Sunt oficiali din cadrul Ministerului ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor.

Reuters transmite că este vorba despre Viaceslav Negoda și Ivan Lukeria care au confirmat pe paginile lor de Facebook.

_______________________________________________

Printre oficialii care au demisionat şi ale căror plecări au fost imediat acceptate se numără viceministrul Apărării Viaceslav Şapovalov, care era responsabil de sprijinul logistic al forţelor armate, şeful adjunct al administraţiei prezidenţiale Kirilo Timoşenko şi procurorul general adjunct Oleksi Simonenko.

"Chiar dacă aceste acuzaţii sunt nefondate", plecarea lui Şapovalov "va face posibilă păstrarea încrederii societăţii şi a partenerilor internaţionali, precum şi asigurarea obiectivităţii" eforturilor de a face lumină asupra acestei afaceri, a asigurat Ministerul Apărării de la Kiev într-un comunicat.

Anunţurile vin după ce autorităţile au demis un viceministru al infrastructurii ucrainene, Vassil Lozinski, suspectat că a primit mită de 400.000 de dolari pentru "a facilita" achiziţionarea de generatoare la preţuri umflate, în timp ce ţara se confruntă cu întreruperi masive de electricitate în urma loviturilor Rusiei împotriva infrastructurii energetice.

Timoşenko, unul dintre rarii colaboratori ai preşedintelui în funcţie de la alegerea lui Volodimir Zelenski în 2019 şi care superviza în special proiecte de reconstrucţie a instalaţiilor avariate de loviturile ruseşti, a figurat la rândul său în mai multe scandaluri în timpul şi înainte de invazia Moscovei.

În octombrie, el a fost mai ales acuzat că folosea un vehicul de teren donat Ucrainei de grupul General Motors în scopuri umanitare. După aceste dezvăluiri, Timoşenko a anunţat transferarea vehiculului într-o zonă apropiată de linia frontului.

Simonenko a fost acuzat la rândul său de o media influentă ucraineană, Ukrainska Pravda, că a plecat recent în vacanţă în Spania, în timp ce deplasările în străinătate, cu excepţia scopurilor profesionale, sunt în mod normal interzise bărbaţilor ucraineni chemaţi în armată în caz de război.

Potrivit ziarului, el a plecat într-o maşină aparţinând unui om de afaceri ucrainean şi în compania bodyguardului acestuia.

Preşedintele Zelenski a anunţat luni seară că mai mulţi responsabili oficiali ucraineni îşi vor părăsi posturile.

#Ukrainian media report that the Cabinet of Ministers will consider today the dismissal of five regional heads: the one of #Kyiv, #Sumy, #Dnipropetrovsk, #Zaporizhzhia and #Kherson. pic.twitter.com/k81gVAdCqu