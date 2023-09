„Vai de dușmanii mei”. Soloviov a răbufnit în direct după ce a fost comparat cu șeful propagandei naziste

Foto: Captură video

Redăm argumentele Juliei Davis.

A existat falsitate și pompă, dar mai ales indignare, atunci când purtătorul de cuvânt nr. 1 al Kremlinului a răspuns la un atac public al unor critici din interiorul Rusiei. În ochii și în vocea lui Vladimir Soloviov se citea mirarea că astfel de idei pot fi enunțate în public. Și apoi o promisiune de a-i extirpa pe cei responsabili de o astfel de lejeritate. „Știți cum funcționează această țară”, le-a spus el inamicilor săi în ceea ce nu poate fi decât o amenințare.

Drama a luat amploare la 5 septembrie, după un eseu emoționant al lui Valeri Garbuzov, care la acea vreme era directorul Institutului de Studii SUA și Canada (ISKRAN) din cadrul Academiei de Științe a Rusiei. ISKRAN este unul dintre cele mai importante grupuri de reflecție din Rusia.

Garbuzov a decis, în mod eroic, să spună adevărul într-un spațiu public împânzit de minciuni. Cu siguranță știa ce avea să se întâmple.

Într-un articol intitulat „Despre iluziile pierdute ale unei epoci trecute”, publicat în Nezavisimaia Gazeta, liderul de lungă durată al think tank-ului (a lucrat la ISKRAN timp de 23 de ani) a susținut că Rusia se află în plină criză post-imperială și a revenit la expansionism sub administrația Putin, deși „caracterul amenințător” al Rusiei a fost ținut sub tăcere timp de peste 30 de ani.

Garbuzov a explicat că elitele conducătoare ale Rusiei perpetuează mitologia anti-occidentală pentru a rămâne la putere, resuscitând narațiuni demult depășite despre „anglo-saxonii” mereu prezenți. El a explicat modul în care guvernul rus se folosește de mass-media controlată de stat pentru a promova această agendă, afirmând: „Aceste mituri sunt răspândite zi și noapte de o nouă generație de manipulatori politici profesioniști bine plătiți și de numeroși participanți la talk-show-uri televizate”.

Garbuzov a precizat: „Scopul tuturor acestor lucruri este destul de evident - scufundarea propriei societăți într-o lume a iluziilor, însoțită de retorica marilor puteri și a patriotismului, păstrarea nedezvăluită și deliberată a puterii pe termen nedefinit cu orice preț, conservarea proprietății și a unui regim politic de către actuala elită conducătoare și oligarhia integrată acesteia.”

Făcând o remarcă evidentă la adresa lui Putin și a propagandiștilor săi, Garbuzov a scris: „Actualii slujitori interni ai autoritarismului (precum satrapii vechilor despotisme orientale care s-au scufundat în uitare), aparent complet lipsiți de orice conștiință istorică, fără ezitare, cu o tandrețe înduioșătoare, identifică sincer șeful statului cu statul însuși, conducătorul temporar al țării cu o constantă națională și istorică.”

Așa cum era de așteptat, satrapii s-au supărat. S-au supărat tare. În Rusia din ce în ce mai dictatorială a lui Putin, nimeni nu vorbește în acest fel despre purtătorii săi de cuvânt.

Soloviov a apărut la scurt timp după aceea, vizibil furios și amenințând cu acțiuni în justiție, precum și cu promisiuni mai puțin detaliate de răzbunare. La scurt timp după aceea, Garbuzov a fost concediat. Foștii săi colegi de la ISKRAN au scris apoi un mesaj de susținere, identificând programul lui Soloviov ca fiind inima vânătorii de vrăjitoare și comparându-l cu șeful propagandei lui Hitler, Joseph Goebbels. În mod previzibil, manifestarea de solidaritate a fost de scurtă durată. Teama de noi represalii l-a motivat probabil pe Konstantin Remciukov, redactor-șef și director general al Nezavisimaia Gazeta, să elimine rapid articolul de pe site.

Dar nu a fost suficient pentru a-l calma pe Soloviov. Acesta și-a început emisiunea: „Numele meu este Vladimir Soloviov și vai de dușmanii mei!”, amenințând că-și va eviscera adversarii folosind simulacrul de sistem judiciar din Rusia.

Acuzația de a răspândi „minciuni primitive” și de a fi comparat cu Goebbels l-a scos din minți pe Soloviov (chiar dacă, ca radiodifuzor, poate că are mai multe asemănări cu Axis Sally și Lordul Haw-Haw decât cu adevărații șefi ai propagandei rusești, oameni precum Alexei Gromov, trăgătorul de sfori al Kremlinului).

După ce și-a încheiat diatriba, Soloviov a făcut o demonstrație nerușinată tocmai a denaturării faptice de care îl acuză criticii săi. El a prezentat trailerul noii serii de documentare de la Hulu, „Drugs. Power. Chaos”, anunțând că filmul se concentrează asupra lui Volodimir Zelenski și examinează impactul pe care presupusul său consum de droguri l-a avut asupra ultimelor evenimente din Ucraina.

Gazda, care cere în mod obișnuit mai multă cenzură în propria țară, a deplâns presupusa interferență a guvernului american în blocarea premierei seriei documentare. Soloviov a spus că democrația americană că este „bolnavă” și a suspinat teatral.

Problema este că presupusul documentar este imaginar. Acesta nu există. Un trailer fals a fost postat pe un cont de Telegram marcat clar ca fiind o „parodie”. A fost apoi distribuit pe un blog obscur. Oricine ar fi fost preocupat de verificarea faptelor ar fi putut descoperi acest lucru în câteva secunde cu o căutare pe net.

Mult mai târziu, în timpul emisiunii, Soloviov a fost informat că documentarul era un fals complet. A urmat un moment rar în care telespectatorii au putut observa un maestru propagandist căruia i s-a prezentat una dintre minciunile sale, în direct. Ce să mai facă?

