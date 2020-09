Păunescu, despre vaccinul românesc EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Şi la Institutul OncoGen din Timişoara, specialiştii lucrează la un vaccin în colaborare cu Institutul Cantacuzino din Bucureşti.

Virgil Păunescu, directorul Institutului OncoGen, a vorbit la emisiunea “Ca’n viață” despre acest vaccin: “Nu este într-o fază foarte avansată, dar lucrăm la el. Mergem mai încet, dar mergem înainte. Asta pentru că tehnologia pe care o folosim noi este una complet nouă și toate instrumentele de măsurare, toți reactivii cu care lucrăm trebuie produși la comandă și în mod special și asta ia timp. Pe de altă parte, am avea nevoie și de o finanțare mai mai consistentă. Până în momentul de față, am primit sprijin din partea autorităților prin Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Apărării, prin Institutul Cantacuzino, unde am găsi cel mai important lucru de care aveam nevoie, un colectiv care să înțeleagă ce facem noi și în ce constă această tehnologie. Această tehnologie este derivată din vaccinul personalizat în cancer și ea dezvoltă imunitate bazată pe limfocite T citotoxice și foarte puțin sau deloc pe anticorpi. Eu m-am vaccinat, am limfocite T specifice peptidelor virale cu care m-am vaccinat, dar nu am anticorpi. Probabil anticorpii sunt, dar la nivel local. O altă caracteristică ce cred că ne va aduce avantaje cu acest virus este administrarea pe cale intranazală în locul tradiționalelor injecții intramusculare”.

Directorul Institutului OncoGen a vorbit și despre reacțiile pe care le-a avut după ce și-a administrat vaccinul:

“Reacțiile au fost cele specifice unei vaccinări – dureri musculare, dureri articulare, o stare pre-gripală. Au durat câteva zile și cred că au fost din cauza faptului că noi, folosind o tehnologie total nouă, am bâjbâit un pic cu dozele și cred că mi-am administrat o doză prea mare. Dozele pe care le preconizăm acum în studii sunt cam de 10 ori mai mici decât cea pe care mi-am administrat-o eu. În condițiile astea, dacă vor exista, reacțiile vor fi mult mai reduse”.

