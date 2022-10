Vaccinul împotriva Hepatitei B lipsește din unele maternități. La jumătatea lunii noiembrie vor intra în țară 130 de mii de doze

La maternitatea din Oradea, vaccinul antihepatitic B lipseşte de ceva vreme. Sunt familii care, pentru siguranța bebelușului, trec granița și îl cumpără din farmaciile din Ungaria. Altele, însă, aşteaptă vaccinarea la medicul de familie, atunci când va fi posibil.

Dr. Radu Galiş, şef secţie neonatologie, Maternitatea Oradea: Vaccinarea antihepatitică B în maternitate, la naşterea nou-născutului, a fost întreruptă de aproximativ 4 luni la Maternitatea din Oradea, din cauza lipsei vaccinului antihepatitic pediatric.

În judeţul Buzău, aproape 500 de copii n-au primit vaccinul în ultimele luni. La începutul anului, 750 de doze de ser fuseseră alocate Buzăului, dar în feburarie deja erau pe terminate.

Dr. Carmen Scântei, medic-șef epidemiolog DSP Buzău: Am mai luat împrumut 500 de doze de la Braşov. Le-am consumat, în iulie s-au terminat iar şi am luat de la Dâmboviţa 300 de doze. La acest moment, din 30 iulie nu mai avem acest produs, nimeni nu ni-l mai poate oferi sub formă de împrumut.

Prima doză de vaccin împotriva hepatitei B se administrează în maternitate în primele 24 de ore de viaţă.

Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie: În cazul în care copilul este născut dintr-o mamă la care nu este demonstrată prezenţa hepatitiei B a antigenului HBS pozitiv, în această situaţie aceşti copii urmează să fie vaccinaţi la medicul de familie cu vaccinul Hexavalent, care conţine în compoziţie şi varianta hepatitică B.

Pentru bebelușii ai căror mame au hepatită B se face o schemă de vaccinare particularizată.

Vaccinarea cu ser antihepatitic este în schema obligatorie din 1996.

Adrian Marinescu, medic infecţionist, director medical al Institutului Matei Balş: Faptul că există întreruperi sau că la un moment dat nu se face vaccinarea corespunzătoare, duce fără discuție la un risc de creșteri pentru infecția cu virus hepatitic B. Vă aduc aminte că această hepatită se poate transmite ușor, prin sânge și produse de sânge, pe cale sexuală, se poate transmite de la mamă la făt. Sunt riscuri evidente.

În acest moment, mai avem în stoc 17.500 de doze cu astfel de ser.

130.000 de doze de vaccin hepatitic B vor ajunge în țară la jumătatea lunii viitoare, după semnarea unui nou contract de către Ministerul Sănătăţii.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii: Noi avem la nivel național o cantitate care să ne țină o lună, modul de achiziție a vaccinurilor.

Pentru vaccinul hexavalent, în cel mult trei săptămâni se va încheia acordul-cadru valabil pentru o perioadă de patru ani, anunță ministerul. Iar primele doze ar putea ajunge în România tot în noiembrie.

